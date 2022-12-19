新华社北京12月18日电记者18日获悉，交通运输部日前印发的《关于加快推进道路客运复工复产保障人民群众平安健康顺畅舒心出行有关事项的通知》要求，精准实施疫情防控和保护措施，全面恢复道路客运服务，更好满足人民群众出行需要。

通知提出，各地交通运输主管部门要坚决落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”的要求，全面恢复道路客运服务。严格落实对旅客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展“落地检”、不再进行信息登记等相关规定。前期因疫情原因采取暂停道路客运服务措施的地区，要迅速组织相关经营者恢复运营。要支持道路客运经营者开展定制客运、电子客票、运游融合等服务。

通知要求，各地交通运输主管部门要督促指导道路客运经营者严格落实汽车客运站和营运客车消毒通风、从业人员个人防护和新冠病毒疫苗“应接尽接”、引导乘客全程佩戴口罩等防疫措施。要高效开展涉疫应急处置，建立重点岗位预备队制度，确保重点客运站不关停、主要客运线路服务不中断。此外，切实强化驾驶员、车辆安全管理，杜绝抢生产、抢效益引发安全生产事故。畅通12328投诉举报渠道，维护乘客合法权益。持续加大助企纾困力度，积极营造道路客运行业良好发展环境。

(责编：王震、陈键)

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