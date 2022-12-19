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优化防控、研判市场、升级服务……江西文旅行业蓄势复苏

2022年12月19日08:26 | 来源：新华社
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　　新华社南昌电（记者贾伊宁、朱雨诺）鄱阳湖畔，候鸟翔集。在江西南昌五星白鹤保护小区，大批白鹤、天鹅、鸿雁等候鸟已飞抵越冬。近几日天气晴好，正是观鸟好时节。小区一处摄影棚内坐着不少摄影师，快门声此起彼伏。

　　“我们的服务热线之前每天只能接到一两个电话，优化落实疫情防控的‘新十条’出台以来，每天能接到五六十个电话。”五星白鹤保护小区负责人周海燕说，“能感觉到人们的旅游意愿正逐渐释放。”

　　文化和旅游部有关司局12月9日印发《旅游景区疫情防控措施指南》（2022年12月修订版）等，优化落实国务院联防联控机制综合组12月7日公布的“新十条”。

　　江西旅游景区积极响应，江西鄱阳湖国家湿地公园、鹰潭市龙虎山风景区、上饶市婺女洲度假区等景区12月7日起陆续在景区公众号上发布通知，游客进入景区将不再查验核酸检测阴性证明、健康码等，游客需配戴口罩、做好个人防护。

　　龙虎山风景区的泸溪河畔，从南昌来的王俊杰等几名游客正在观看鸬鹚捕鱼表演。“我们看到景区通知后就策划了这次出行。”王俊杰表示，大家全程佩戴口罩，在户外也不放松防范，还是很有安全感的。

　　“以前想来篁岭的游客大多是咨询出行会不会受阻，现在较多的是咨询出来玩会不会有感染风险。”上饶市婺源篁岭文旅股份有限公司常务副总裁曹锦钟说，为打消游客顾虑，篁岭景区在坚持常态、科学、精准防控的同时，也积极利用咨询热线等渠道，向游客们宣传接种疫苗、佩戴口罩等对于防疫安全的重要作用。

　　在宜春市明月山温泉风景名胜区售票处，一位引导员一边对游客测温，一边提醒劝导说：“请大家佩戴好口罩，与其他游客保持一米以上距离，不扎堆、不聚集。”

　　明月山温泉风景名胜区文化旅游局副局长陈子巍介绍，“新十条”出台后，当地文旅部门将工作重点调整到出台帮扶措施上来，开展文旅活动，帮助涉旅企业恢复经营，保就业、保产业链。

　　龙虎山风景区党委书记王清和介绍，为进一步复苏旅游经济市场，龙虎山主景区、圣井山、上清古镇等将举办“寻味水街温暖跨年”、滑雪、围炉煮茶等一系列主题活动，促进旅游消费。

　　景德镇市的陶溪川文创街区目前已正常开放，但客流量仍有待恢复。

　　“市场需要一个适应的过程。”景德镇陶邑文化发展有限公司副董事长冯俊说，在对线下市场复苏态势的观望中，陶溪川一方面以直播基地为突破口，强抓陶瓷文创的线上市场；另一方面探索线下活动承办、演艺剧目引进、国际文化交流等业务开展的可行性，为迎来即将复苏的线下市场苦练内功。

(责编：王震、陈键)
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