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“热一年冷三年，世界杯后怎么办？”

义乌商人吴晓明的足球“生意经”

夏亮、屈凌燕、郭雨祺
2022年12月19日08:27 | 来源：新华社
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据新华社杭州12月18日电（记者夏亮、屈凌燕、郭雨祺）尽管不是真正意义上的足球迷，世界杯相关订单也早已“截止”，但远在千里之外的义乌商人吴晓明，还是会关注卡塔尔卢赛尔体育场里的赛况。“最后捧起大力神杯的那个国家，往往下一年足球的销量会更好，世界杯冠军会带来一些效应。”

卡塔尔世界杯期间，吴晓明因“50天赶制10万个足球”的话题上过热搜。自称“不懂球”的他，在义乌体育用品行业已经摸爬滚打了20多年，先后经历过六届世界杯。从单纯拿货，到拥有自己的品牌，世界杯给他带来了商机。面对媒体络绎不绝的采访，他常挂在嘴边的话却是：“热一年冷三年，世界杯后怎么办？”

2002年韩日世界杯，中国队历史性闯入决赛圈，义乌市场足球生意一时风头无两——那是入行不久的吴晓明第一次见识到世界杯的魅力。“仓库卖空，毫不夸张。客人追在后面不停要货，我只能找生产基地抢货。那时候产量低，能抢到几百只就不错了，根本不够卖。”

站上世界杯的风口，外贸订单纷至沓来，吴晓明也尝到了甜头。到2006年德国世界杯的时候，外贸出口订单已经占到他全部业务的80%。随后的2008年金融危机，让他第一次真正开始思考，世界杯后该怎么办的问题。“2010年之前，订单很集中，现在订单都很分散，每个人的订单量小了。”于是他重新开始布局内销，到2015年的时候，外贸和内销订单的比例已经基本上持平了。

“这几届世界杯下来，外贸订单量其实一直在萎缩。巴西世界杯卖了150多万个足球，俄罗斯世界杯卖了70多万个，这次世界杯差不多卖了30多万个。”事实证明，他的判断没有错。

在义乌，你能感知到任何一点风吹草动传导到市场上形成的波澜。2015年，中国足球发展的纲领性文件《中国足球改革发展总体方案》正式发布，随后的几个月，义乌生产球类的工厂从原本的三十几家，一下子扩增到六七十家。彼时吴晓明已经拥有自己的足球工厂，不再需要去别家仓库抢货；自家1000多平方米的仓库里，20多万只足球卖空了。

销售迎来高峰之际，吴晓明反倒冷静。“行业门槛低，大大小小工厂雨后春笋般冒出来，结果就导致供大于求。最后大家不是去拼质量，而是拼价格。最开始一个足球的价格在10块钱左右，很快就只卖五六块钱了。”

不想靠低价取胜，就要找准新赛道。吴晓明意识到，价格战打到最后，牺牲的一定是足球质量，于是他做出了从业以来的第二个转变——布局标准化。“别看一个小小的足球，材质、印刷、圆度、气密性、反弹高度、耐冲击性能、防水性等等，每一项都有‘标准’这把尺来衡量。”吴晓明说。

2021年8月，以吴晓明的奥凯体育用品有限公司为主起草的“品字标”团体标准《竞赛用成年足球》正式发布。2022年6月，奥凯体育用品有限公司通过浙江制造认证，获得代表浙江制造先进技术指标的“品字标”授权。有了这份认证，企业的产品也先后被西班牙、韩国和日本等地企业采购。今年的浙江省运会，吴晓明的产品首次成为赛事官方指定用球。

市场有狂热，就会有喧嚣过后的冷寂。鼎盛时期义乌曾有近70个球类生产厂家，如今只剩下六家。在吴晓明看来，这就是一个大浪淘沙的过程。

“市场永远都是这样，冷一年热三年，最终还是靠供需关系。想要从中脱颖而出，就要‘专’，让人觉得你不可替代，才能相信你的品质和价格。”除了自己的企业，吴晓明还是义乌市体育健身用品行业协会的会长，他认为行业单纯拼价格的时代已经过去，现在比的是高质量发展，希望经营者不被热潮所裹挟，都能看清自己的方向。

过去三年，对在义乌从事体育用品行业的经营户来说是低谷，但是对于未来，吴晓明充满信心。“全球体育健身行业的需求还是逐年在增长，我认为高质量发展是一条正确的路，大家都要朝着这条路走下去。”

对于吴晓明而言，他还有一个心愿，那就是有朝一日他的产品能成为世界杯比赛正式用球。“不管这个目标有多远，我都会朝着这个方向去努力。”

(责编：王震、陈键)
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