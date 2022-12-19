人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

400余家鲁企将“出海”开展系列经贸促进活动

2022年12月19日08:28 | 来源：新华社
小字号

　　新华社济南电（记者杨文）记者从山东省商务厅获悉，山东省拟定于2022年12月中旬至2023年1月中旬，分批次组织企业赴日本、韩国、越南、马来西亚、欧盟等地开展系列经贸促进活动，目前，全省已经有400余家企业、近600人报名参团。

　　据山东省商务厅外贸处处长、二级巡视员王红介绍，受多重因素影响，山东省进出口下行压力加大，部分外贸企业订单减少，企业“走出去”见客户、抓订单、寻商机的需求愈加强烈。

　　山东省在充分调研外贸企业“走出去”需求、科学研判市场形势的基础上，将组织企业赴境外开展经贸交流活动，帮助企业抢占商机，稳定市场份额。

　　为做好此次境外经贸活动的组织协调和企业服务工作，山东省商务厅抽调业务骨干成立工作专班，协助企业办理出境手续、落实国际航班线路、对接境外经贸机构；选派有经验的干部带队，全程做好协调服务和联络对接工作，为企业“走出去”保驾护航。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网“2022年乡村振兴大会”：谱写新时代农业农村发展新篇章
　　人民网北京12月18日电 （黄盛）民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，今日人民网举办了“2022年乡村振兴大会”，发布了“2022乡村振兴创新案例”结果，并同步启动了“2023乡村振兴创新案例”征集。…
报告显示：2021年我国经济绿色发展指数较“十三五”初期提高32.2%
　　人民网北京12月18日电  （记者韩鑫、余璐）17日，由中央党校（国家行政学院）经济学教研部、北京市社会科学院与中国市场经济研究会共同主办的第三届高质量发展论坛暨新时代首都高质量发展研讨会在京举行。论坛上，中共中央党校（国家行政学院）与社会科学文献出版社共同发布了《高质量发展蓝皮书：中国经济高质量发展报告（2022）——践行绿色发展理念》（以下简称《报告》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部