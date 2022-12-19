400余家鲁企将“出海”开展系列经贸促进活动
2022年12月19日08:28 | 来源：新华社
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新华社济南电（记者杨文）记者从山东省商务厅获悉，山东省拟定于2022年12月中旬至2023年1月中旬，分批次组织企业赴日本、韩国、越南、马来西亚、欧盟等地开展系列经贸促进活动，目前，全省已经有400余家企业、近600人报名参团。
据山东省商务厅外贸处处长、二级巡视员王红介绍，受多重因素影响，山东省进出口下行压力加大，部分外贸企业订单减少，企业“走出去”见客户、抓订单、寻商机的需求愈加强烈。
山东省在充分调研外贸企业“走出去”需求、科学研判市场形势的基础上，将组织企业赴境外开展经贸交流活动，帮助企业抢占商机，稳定市场份额。
为做好此次境外经贸活动的组织协调和企业服务工作，山东省商务厅抽调业务骨干成立工作专班，协助企业办理出境手续、落实国际航班线路、对接境外经贸机构；选派有经验的干部带队，全程做好协调服务和联络对接工作，为企业“走出去”保驾护航。
(责编：王震、陈键)
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