人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

2万亿后再投8790亿元！深圳做强新赛道“鹏”友圈

2022年12月19日08:29 | 来源：新华社
小字号

　　新华社深圳电（记者孙飞、卫韦华）9日举行的2022深圳全球招商大会，现场集中签约包括亚马逊、英特尔、马士基等项目。本届招商大会洽谈签约项目315个，涉及意向投资总额8790亿元。此前的2019年至2021年，深圳全球招商大会累计洽谈签约项目超600个，涉及意向投资总额超2万亿元。

　　2万亿元后再投8790亿元，在不少业界人士看来，有鹏城之称的深圳，“鹏”友圈不断做强拓宽。

　　投资布局的“新赛道”正在孕育“新能量”。今年以来，深圳出台意见提出发展以先进制造业为主体的20个战略性新兴产业集群，前瞻布局8大未来产业，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。招商大会现场签约的项目中，涵盖新一代电子信息、数字与时尚、绿色低碳、生物医药与健康、海洋产业等领域。

　　马士基大中华区总裁吴冰青表示，马士基大中华区供应链管理业务量50%来自深圳，“马士基与深圳的发展战略高度契合，未来将继续加大在深圳投资。”

　　深圳招商引资的“鹏”友圈，还在持续拓宽。本届招商大会组织了12场区域招商大会和多场境外分会场和产业（行业）招商活动。地域上涵盖了深圳12个区域，以及纽约、巴黎、东京、悉尼、约翰内斯堡、莫斯科等五大洲的16座城市。招商大会还为部分中外企负责人，颁发“深圳招商顾问”委任书。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网“2022年乡村振兴大会”：谱写新时代农业农村发展新篇章
　　人民网北京12月18日电 （黄盛）民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，今日人民网举办了“2022年乡村振兴大会”，发布了“2022乡村振兴创新案例”结果，并同步启动了“2023乡村振兴创新案例”征集。…
报告显示：2021年我国经济绿色发展指数较“十三五”初期提高32.2%
　　人民网北京12月18日电  （记者韩鑫、余璐）17日，由中央党校（国家行政学院）经济学教研部、北京市社会科学院与中国市场经济研究会共同主办的第三届高质量发展论坛暨新时代首都高质量发展研讨会在京举行。论坛上，中共中央党校（国家行政学院）与社会科学文献出版社共同发布了《高质量发展蓝皮书：中国经济高质量发展报告（2022）——践行绿色发展理念》（以下简称《报告》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部