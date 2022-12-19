新华社深圳电（记者孙飞、卫韦华）9日举行的2022深圳全球招商大会，现场集中签约包括亚马逊、英特尔、马士基等项目。本届招商大会洽谈签约项目315个，涉及意向投资总额8790亿元。此前的2019年至2021年，深圳全球招商大会累计洽谈签约项目超600个，涉及意向投资总额超2万亿元。

2万亿元后再投8790亿元，在不少业界人士看来，有鹏城之称的深圳，“鹏”友圈不断做强拓宽。

投资布局的“新赛道”正在孕育“新能量”。今年以来，深圳出台意见提出发展以先进制造业为主体的20个战略性新兴产业集群，前瞻布局8大未来产业，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。招商大会现场签约的项目中，涵盖新一代电子信息、数字与时尚、绿色低碳、生物医药与健康、海洋产业等领域。

马士基大中华区总裁吴冰青表示，马士基大中华区供应链管理业务量50%来自深圳，“马士基与深圳的发展战略高度契合，未来将继续加大在深圳投资。”

深圳招商引资的“鹏”友圈，还在持续拓宽。本届招商大会组织了12场区域招商大会和多场境外分会场和产业（行业）招商活动。地域上涵盖了深圳12个区域，以及纽约、巴黎、东京、悉尼、约翰内斯堡、莫斯科等五大洲的16座城市。招商大会还为部分中外企负责人，颁发“深圳招商顾问”委任书。

(责编：王震、陈键)

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