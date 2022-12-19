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弥蒙高铁通车：“三线交汇”折射西南新变

2022年12月19日08:31 | 来源：新华社
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　　新华社昆明电（记者李银、吉哲鹏、丁怡全）12月16日上午，一列白色“子弹头”停靠在云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市红河站5号站台边，旅客脸上洋溢着笑容，纷纷与和谐号动车合影。9时40分，动车驶离红河站，标志着全长106公里的弥勒至蒙自高铁正式开通运营。

　　蒙自圆了“高铁梦”，折射出从米轨到高铁的中国铁路百年巨变。100多年前，中国西南城市蒙自就与铁路结下了不解之缘。1910年，滇越铁路昆明至河口段建成通车，轨距仅一米的火车穿红河州而过，蒙自有了米轨。时间飞逝，米轨逐渐无法满足发展需要，2013年，玉河铁路（云南玉溪至红河）建成通车，轨距1435毫米的准轨铁路拓宽了蒙自的发展空间。

　　如今，弥蒙高铁、玉河铁路、滇越铁路在蒙自市雨过铺街道新乐村立体交汇。从空中俯瞰，三条铁路线上下交织，构成一个镶嵌在沃野、村庄之间的“铁三角”——最上面是玉河铁路，中间是弥蒙高铁，最下面是滇越铁路。

　　“铁三角”见证了中国西南铁路的发展，改变了地险路狭、人马难行的窘境，向着“通江达海、连接周边”方向昂扬奋进。云南省交通运输厅统计显示，1949年，云南铁路通车里程仅600多公里，如今已突破5000公里。

　　“弥蒙高铁时速250公里，从昆明南站至红河站最快仅需69分钟。”中国铁路昆明局集团客运部副主任石良说，弥蒙高铁是滇中、滇东南两大城市群间便捷的旅客运输通道，将对加快沿线城镇化进程、推进旅游资源开发及少数民族地区乡村振兴起到积极作用。

　　“铁三角”是游客眼中的风景，也是当地老百姓的致富路。“我见过蒸汽机车、内燃机车、电力机车和动车从家门前过。东方红号、‘绿巨人’复兴号、和谐号一个比一个快。”眼看着家门口的铁路从一条增加到三条，56岁的新乐村村民李维相满是憧憬，他说，路多了、速度快了，发展的道自然就宽了。

　　这三条铁路不仅是时代发展的见证，也默默注视着新乐村的变迁。以前，村里都是土坯房，现在变成了稳固的砖房，泥巴路被水泥路取代，产业从传统农业向设施农业转型。

　　“3亩地都能搭起大棚种番茄，收入比以前翻了几番。”新乐村党支部书记高孟说，新乐村依托便捷的铁路通道更精准地对接市场，将蔬菜、水果销往省内外。全村86户373人，去年农民人均纯收入突破1.6万元。

　　三条铁路更串起了无限的发展可能，昔日“车、马、邮件都慢”的日子已经一去不复返。红河州委书记赵瑞君说，将以大交通引领大发展，加快构建红河立体交通综合网络，充分发挥高铁辐射带动效应和要素集聚功能，奋力跑出高质量发展的“高铁速度”。

　　据悉，弥蒙高铁北连南宁至昆明高铁，南接昆明至河口铁路，是中国西南地区出境至东盟国家铁路大通道的重要组成部分，也为云南建设中国面向南亚东南亚辐射中心提供了有力的运力支撑。

　　如今，从中老铁路、大临铁路到弥蒙铁路，一个个国际大通道建设让“山不再高、路不再长”，昔日全国路网的“边陲末梢”正转变为中国面向南亚东南亚的铁路枢纽和前沿。

(责编：王震、陈键)
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