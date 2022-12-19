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湖南：实招、硬招助力农民工兑现工资

2022年12月19日08:32 | 来源：新华社
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　　新华社长沙12月18日电（记者谢樱）“30万元工资已经结清了，我们有钱回家过年了！”来自云南省昭通市镇雄县的农民工朱家华近日将这一好消息告诉了13名工友，大家都很开心。他说：“我们来湖南江永县修路，工程9月底就完工了，但包工头一直不兑现工资。没想到求助江永县人社局劳动保障监察之后，3天就拿到了工钱。”

　　近年来，湖南将保障农民工工资支付作为重要民生工作常抓不懈。湖南今年前三季度人社部门共立案查处及协调处置欠薪案件9595起，已为7.28万名劳动者追回工资待遇9.7亿元。

　　为根治拖欠农民工工资问题，长沙市望城区启用劳动保障监察调查询问室，配齐电脑、高清监控、录音设备等，用于案件办理过程中对当事人以及相关人员询问调查。“以前，案件调查询问一般去项目工地或企业进行，无法很好地留存调查过程影像，当事人也感受不到执法工作的严肃性、规范性。”望城区劳动监察大队队长宁浩介绍，如今在询问室进行调查询问，全程录音录像，既能对当事人形成心理威慑，提高询问笔录的真实性和有效性，又能有效监督和纠正执法过程中存在的违纪违规现象。

　　湖南通过信息技术手段助力农民工维护合法权益。在拥有530多万用户的智慧人社App上，湖南省人社厅设立了“拖欠工资反映”渠道，用户只需轻轻一点，即可反映欠薪线索，实现指尖上的维权。

　　湖南还全力推进农民工工资保证金线上监管服务，实时监控工资保证金的账户开立、撤销以及资金变化情况，打造集服务、监管、预警、处置为一体的新机制，既有利于保障农民工合法权益，减轻企业负担，又有利于规范资金监管和保证资金安全。

(责编：王震、陈键)
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