林凡诗

在素有“桂中宝地”之称的广西来宾市兴宾区，凤凰镇富尧村一处甘蔗种业现代化示范区内，一望无际的甘蔗郁郁葱葱，呈现出一幅蔗海泛碧波的美丽景象。在不远处的智慧甘蔗控制中心，工作人员正在屏幕上监测着甘蔗的生长情况。

示范区负责人莫大强一边演示一边说：“工作人员发现地里甘蔗缺水，就会启动水肥药一体智能化灌溉系统，与以前相比，既省时又省力。”

这仅是兴宾区“数字新农村”的一角。2021年2月成为自治区数字乡村试点以来，兴宾区打造数字乡村示范带，推进乡村数智化工程，将数字技术与农业生产、经营、管理、服务等深度融合，有效提升了村民获得感、幸福感、安全感。

沿着一条蜿蜒曲折的山路，记者驱车来到凤凰河工厂化水产良种繁育基地。基地负责人张军昌回忆：“以前，为控制气候变化对水产养殖繁育带来的影响，工人用水管直接冲水供氧，每2至4个小时拿试纸人工测水质，既费时又费力。”

今年引进工厂化循环水养殖系统后，基地实现了水产养殖优质化、智能化发展。“现在，一台氧气设备就可实现鱼池供氧，鱼池内的监测传感器实时传回水质数据，节省了大量人力物力。相同规模下，传统养殖大概要12至15人，而基地只要5至6人。”据张军昌介绍，与传统养殖相比，循环水养殖生产每单位水产品能节约90%至99%的水、99%的土地。

随后，记者来到兴宾区数字乡村示范点建设项目——万亩澳洲坚果基地。虽然已是初冬，漫山遍野的澳洲坚果树依然满目苍翠。走进坚果园控制室，基地负责人王斌正在通过屏幕监控坚果园安防情况，并查看采摘工人的工作情况。

据王斌介绍，2021年兴宾区委网信办联合相关企业在基地建设5G智慧信息化管理系统，已投入230多万元，搭建起近500个监看点位。工作人员可通过手机APP实时查询坚果基地环境要素和作物长势，实现对土壤、树叶、果实的全方位监测。“基地占地13500多亩，依靠数字化技术，管理人员已从以前的60人降至10人，每年可节省管理成本100多万元。”

万物互联，聚拢来是“势”，摊开来是“时”。在兴宾区，新希望凤凰4500头GGGP生猪项目投产，新三智慧农业小平阳示范项目已开工，南方电网来宾市供电局数字电网加紧建设，五山镇“5G+云旅游”兴起……数字乡村建设正遍地开花。

“数字化、智能化，不仅为乡村治理带来新模式，更通过赋能乡村特色产业发展为乡村振兴增添新活力。”兴宾区委书记周灵说。

（本报记者林凡诗）

(责编：王震、陈键)

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