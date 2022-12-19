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“青鱼之乡”冬捕忙 浙北小镇青鱼如何“游”向全国？

2022年12月19日08:48 | 来源：中国新闻网
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中新网嘉兴12月18日电 (张雨滴)撒网、捕捞、收网、分拣、装筐……12月18日一早，在“鱼米之乡”杭嘉湖平原上，浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇梅家荡青鱼养殖基地，只见十几名穿着连体胶皮裤的捕鱼师傅拉开一张大网，在吆喝声中不停拉动手中的网绳。

青鱼，是中国淡水养殖的“四大家鱼”之首，背青腹白，个大肉厚，多生长于南方的“江湖”间，喜食螺蛳肉，故在民间又被叫做“螺蛳青”。每年冬季，作为“中国青鱼之乡”的王江泾镇就迎来了忙碌而喜悦的青鱼丰收季。

南方有那么多的“江湖”，为何王江泾镇能成为“青鱼之乡”，还助推青鱼“游”向全国各地？

作为运河水镇，王江泾镇水域资源丰富，有嘉兴市最大的淡水湖泊——梅家荡，是古太湖遗存的一个印迹，境内河流纵横交错，湖荡星罗棋布，盛产青鱼爱吃的螺、蚬，因此，发展青鱼养殖业得天独厚。

冬至前后，王江泾镇的青鱼养殖基地都会上演壮观的“巨网捕鱼”。随着渔民的一声“起鱼了！”渔网收拢的瞬间，鲜活肥美的群鱼纷纷跃出水面，人们欢声笑语“庆渔年”。

“这一网可以捕获8万斤左右青鱼，今年共养殖了1000余亩的青鱼，将卖到江浙沪各大城市的水产批发市场。”嘉兴市诚兴水产养殖服务公司总经理俞来兴说。

俞来兴介绍，一条成熟的青鱼来之不易，从手指大小的鱼苗开始成长，需要养殖3年才可以捕捞。捕捞季将一直持续到春节，随着新年的临近，市场需求增加，青鱼的销售也将迎来高峰。

在老底子嘉兴人的记忆中，寓意“年年有余”的青鱼干一直都是春节餐桌上不可或缺的美味。

入冬后日照充足，是腌晒青鱼干的好时节，备受市民青睐的年货“青鱼干”正如火如荼地制作着。在捕捞的青鱼中，有25%会经过腌制、压制、晾晒等工序加工成青鱼干，销往全国各地。

“从鱼塘里捕捞上来后，首先要在净化水道里放养一天一夜，排出体内杂物，减少鱼腥味。鱼用盐进行涂抹后，需腌制4至5天，再对鱼进行清洗，最后将鱼晾晒一周左右才算制成。”俞来兴说。

俞来兴表示，青鱼晒干后，就开始流水线包装，将青鱼干进行整条或切块真空包装进行销售。

在销售渠道上，青鱼产品是线下、线上一起发力。除了传统的大型超市和门店销售外，近年来当地还采取网络销售、直播销售等模式，助力青鱼“游出去”。

“王江泾镇每年通过各种渠道销售青鱼干20万条左右。”王江泾镇相关负责人说，接下来，王江泾镇将进一步推动鱼产品深加工，延长渔业产业链，在提升产品附加值的同时，再拓宽销售渠道。

据了解，这份从鱼塘到餐桌的便捷，得益于王江泾镇青鱼产业的发展。当地现已有“梅家荡”“嘉荷池青”“天然荡”等多个品牌，形成了“原种保护——良种繁育——标准化养殖——产业化加工销售——休闲渔业”全产业链条。

青鱼从王江泾的鱼塘“游出去”，青鱼干被端上了更多家庭的餐桌，“梅家荡畔青鱼香”成为这片古太湖遗存的今生写照。(完)

(责编：王震、陈键)
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