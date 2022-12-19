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全国冬小麦主产区苗情好于上年 夏粮丰产有基础

2022年12月19日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦主产区大部分进入越冬期，小麦苗情好于上年，为明年夏粮丰产打下了坚实基础。

“浇足越冬水可以起到使小麦抗旱、防冻、促进根系生长的作用。” 在河南省安阳市殷都区，种了70多亩小麦的程拥国正查看着灌溉水量的大小和的进度，“近期已经浇灌了50多亩了，全部浇完还得1周左右的时间。”程拥国说，像他这样的承包户虽然种粮的规模不大，但也不敢掉以轻心，做好田间管理才能向土地要经济效益，浇足越冬水是重要一步。

要想种粮收成好，单靠积极性还远远不够，专业技能的培训显得十分必要。“在农技部门的牵头下，区里、乡里都会不定期举办新农人培训讲座，把科学种粮的方法、模式介绍给培训学员，提高大家种粮的技术含量。”殷都区农业农村局农技中心站站长雷忠顺介绍，目前田管的重点是促弱控旺，针对抢墒早播、长势偏旺的小麦要进行化控或镇压；针对长势偏弱的小麦，要根据苗情适量追施提苗肥，促弱转壮。“人勤地不懒，明年大家的收成肯定不错。”

农业农村部农情调度显示，今年秋冬季，由于大部分冬麦区降水充足，土壤墒情好，冬小麦基本都种在了适播期，目前，苗情长势明显好于上年。

“今年冬小麦播种呈现种得足、质量高、出苗好、结构优等特点，总体看，今年小麦出苗是近几年最好的一年，为明年夏粮丰产夯实了基础。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：王仁宏、高雷)
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