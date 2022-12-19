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河南虞城：强化“三抓”提升农产品质量安全

2022年12月19日10:49 | 来源：人民网
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近年来，河南省虞城县认真贯彻落实上级农产品质量安全系列决策部署，把农业品牌建设作为推进农业新旧动能转换、提升农产品竞争力、实现农产品质量安全的重要措施来抓，形成了一批具有一定规模和知名度的农业品牌，取得了显著成效。

抓标准。全面抓好农产品生产技术操作规程制订和推广应用，先后制定了粮食、瓜菜、果品、畜禽等15 项行业生产技术操作规程，纳入《农业标准化生产技术规程》手册，确保县内主要农产品“有标可依”。今年，围绕水肥一体化、病虫害绿色防控、测土配方施肥、农产品质量安全等重点，开展各类培训 12场次、培训 720 余人次。

抓基地。以省、市级标准化基地创建为抓手，通过标准化技术的指导、培训，典型示范，辐射带动广大农户进行标准化生产和标准化示范基地建设。

抓监管。依托农产品质量安全追溯监管平台，产前抓农业投入品监管，产中抓农业标准化生产，产后抓农产品抽检和追溯，实现了农产从“产”到“销”全过程质量控制。2022年抽检西瓜、食用菌、辣椒、黄瓜、西葫芦、西红柿等46种蔬菜、水果品种，速测样品8260个，农产品质量安全检测合格率达到100%；配合省市开展例行检测4次，在我县农产品生产基地、超市抽检各类蔬菜、水果、食用菌样品83个，委托定量检测样品610个，合格率100%。

截至目前，全县共认证“三品一标”农产品27个，其中绿色食品23个，虞城荠菜、惠楼山药、虞城酥梨、虞城苹果4个国家地理标志农产品。虞城苹果、惠楼山药等13个农产品获全国“名特优新”农产品。

(责编：曹淼、李源)
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