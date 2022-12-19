初冬时节，走进河南省虞城县刘店乡卢营村，只见一块块粉条晾晒场地排列成阵，一排排晾晒待干的粉条晶莹剔透，勾勒出一道靓丽的风景线。

粉条加工技术在该村已有上百年的历史。村民卢渊怀从70年代初就开始加工粉条。他介绍说，过去，卢营村村民加工粉条是为了养家糊口。村民卖粉条都是拉着木板车或骑着自行车去集市上叫卖，走街串巷，很是辛苦。从上世纪九十年代开始，这里的粉条加工开始形成规模化生产，卢营村的粉条开始走出虞城，走向全国。粉条加工也成为该村农民发家致富的主要手段。

“以前做粉条都是纯手工做，四五个人一天就做五六百斤，每年到了粉条销售旺季，都做不够卖的，村民们干着急没办法。随着一些现代化机器和冷库等设施的添置，现在一家一天能做出五六千斤，多的时候能生产七八千斤。像卢渊全家，他们的生产方式基本实现了自动化。”卢营村村党支部书记卢渊华介绍说。

现在，卢营村已形成一个在当地很有名气的粉条加工生产基地。也吸引了周边很多村庄的农民过来打工，有的一家需要20多名工人才能忙过来，每天有1000多名农民在这里打工。（通讯员王支援 建厂 ）

(责编：曹淼、李源)

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