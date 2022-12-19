原标题：交通银行举办上海金融科技国际论坛“新领域，新赛道：数字经济时代的金融科技人才高地建设”平行论坛

12月18日, 由交通银行主办的第四届上海金融科技国际论坛“新领域，新赛道：数字经济时代的金融科技人才高地建设”平行论坛在中国金融信息中心举办。

交通银行党委委员、副行长钱斌，上海市地方金融监督管理局副局长葛平出席论坛并致辞。来自金融监管机构、高校、金融同业、科技企业等单位的领导和专家围绕金融人才高地建设的热点问题和重要方向，共同探讨了数字经济背景下的人才培养新范式，为国家和上海重大战略的落地汇聚力量。

钱斌表示，目前数字经济发展正在引领生产关系、生产要素、组织形态、商业模式全方位变革，倒逼金融行业从顶层设计到底层架构、从表现形式到服务效率发生重大改革，而人才是这些转变的基础与重中之重。交行高度重视金融科技人才队伍建设，加大人才引进力度；丰富人才培育模式，鼓励通过项目实战锻炼选拔金科人才，有效构建多梯度人才培养体系；并聚焦实战检验与价值创造，完善激励保障机制。钱斌在致辞最后提出了三点倡议，一是要提升金融科技人才的伦理素养。二是要积极探索建立“产学研用”多方联动平台，因地质宜、因材施教，打造特色的金科人才教培机制。三是要构建更加开放的金科人才交流合作机制，激发创新活力，营造高品质人才生态。

葛平指出，金融科技的创新发展，有赖于金融科技人才。上海金融科技中心建设亟需一批既熟悉金融业务，又有数据能力的复合型实用型人才。近年来，上海通过为金融科技人才的引、学、流、创、用等提供支持，不断加大金融科技人才的吸引力度，着力提升优化人才发展的环境。

华东师范大学副校长周傲英从数字经济、数字化转型、数据能、数字金融愿景和金融科技人才五个维度展开做了题为“数字经济时代的金融科技创新人才培养”的前沿报告。

在主旨演讲环节中，来自金融领域的多位嘉宾分别从各自专业角度阐述了金融科技人才队伍的建设与培养之道。中国人民保险集团股份有限公司党委委员、副总裁、人保信息科技有限公司党委书记张金海表示，要科学制定实施数字化转型战略、统筹推进数字化转型工作、改善组织架构和机制流程、大力引进和培养数字化人才。交银金融科技有限公司总裁唐毅阐述了数字经济对人才内涵的重塑，并交流了交银金科金融科技人才建设实践经验。上交所技术有限责任公司总经理黄越介绍了上交所数字化转型情况以及金融科技人才自主培养之路，并分享了上交所建立行业联合金融科技人才培养的探索经验。

本次论坛还举办了上海交大高金金融科技师人才认证(CGFT)发布仪式，上海交通大学上海高级金融学院副院长，上海高金金融研究院联席院长李峰教授主持了发布仪式。该项目将为金融机构在数字化转型过程中提升服务效率、降低金融服务成本提供重要的人才和智力支持。

在圆桌对话环节中，五位嘉宾——复旦大学软件学院副院长刘钢，国泰君安首席信息官俞枫，太保科技有限公司党委委员、副总经理林砺，上海市国有企业绩效评价中心主任王宇颖，华为数字金融军团COO来利顺围绕“企业金融科技人才队伍培养”主题共同探讨了金融科技人才培养工作的内涵意义、实践应用、现实困境和未来发展。

交行相关负责人表示，事业呼唤人才，人才引领事业。上海国际金融中心培养、培育、吸引、集聚了大批人才，同时，人才也将为上海国际金融中心建设提供坚实有力的支撑。作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交行主办此次论坛旨在通过金融科技人才培养的经验分享、观点碰撞和学术探讨，助力上海形成金融科技人才国际竞争的比较优势。下一步，交行将始终坚持党管人才，构建起党委牵头、央地协同、政企社互动，具有金融行业特点的人才工作新格局，为建设世界一流银行贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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