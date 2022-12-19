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零糖减糖等健康消费需求增长 业界聚焦冰茶市场

2022年12月19日16:00 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者许维娜）随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”逐渐成为一种消费共识。在这一浪潮的推动下，各大企业争相出新，食品饮料行业掀起低糖无糖消费热潮，也催热了代糖市场。

《中国居民膳食指南科学研究报告2021》指出，城市人群游离糖摄入有42.1%来自于含糖饮料和乳饮料。《青山资本2022年中消费报告》中提到，糖在日常食物中的比重远高于想象。经过观察超市的货架发现，超市里不含糖的食物不到20%。而这其中，饮品又是高含糖食品的重灾区。

江南大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任吴敬指出，目前天然甜味剂的需求正处于一个高速增长的阶段。与传统的人工代糖相比，天然代糖具有溶解性好、味觉良好，稳定性高的特点，比人工代糖更安全，能广泛应用于各类食品当中，具有巨大的开发应用前景。

其中，赤藓糖醇可谓是茶饮类的明星代糖，2015年到2021年期间，我国赤藓糖醇产量得到了巨大发展。“赤藓糖醇的甜度是蔗糖的70%左右，热量很低，并且与蔗糖的甜味十分接近，比较凉爽，没有后苦味。”吴敬介绍说。

当前，不少品牌的新品开发也在开始探索减糖降卡的可能性。日前，元气森林对外宣布推出新品冰茶，共有两种口味：减糖版和0糖版。据悉，两款产品计划将于2023年全面铺市。

元气森林减糖健康研究院研究员郝佳认为，产品涉足冰茶领域，就是想为消费者提供一款健康好品质的产品，用“减糖不减味”让爱好高甜度冰茶的消费者逐步远离糖的控制。

据冰茶产品经理介绍，柠檬和茶叶的复合口感造就了冰茶的酸甜口味。口味方面，减糖版相比经典口味减少了25%的糖，但减糖不减口味。0糖版用天然代糖赤藓糖醇代替砂糖，好喝无负担，“值得一提的是，在之前的用户口味盲测中，0糖版排名第一，真正做到了天然好喝。”

据悉，未来新品类还将采用不同的茶底和水果搭配，满足更多消费者的口味。同时也会针对户外、聚餐等不同场景，推出更多规格的版本，满足不同需求。

(责编：申佳平、高雷)
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