人民网记者 乔雪峰

近日，随着国内疫情防控政策不断优化调整，各地政府根据当地疫情发展情况，逐步取消高速公路、普通公路疫情防控检测点，并设立鲜活农产品运输专用通道，全力保障客货运输物流大通道安全畅通和客货运输市场稳步回升。

12月18日，为了深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展决策部署，进一步落实“二十条”和“新十条”优化措施，交通运输部公布了《关于加快推进道路客运复工复产保障人民群众平安健康顺畅舒心出行有关事项的通知》（以下简称《通知》），部署加快推进道路客运复工复产、保障人民群众平安健康顺畅舒心出行有关工作。

全面恢复道路客运服务

为人民群众出行创造良好环境

《通知》明确，各地交通运输主管部门要坚决落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”的要求，全面恢复道路客运服务，切实维护本辖区内道路班车客运、包车客运正常运行秩序。

《通知》指出，严格落实对旅客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展“落地检”、不再进行信息登记等相关规定，为人民群众出行创造良好环境。前期因疫情原因采取暂停道路客运服务措施的地区，要迅速组织相关经营者恢复运营，并通过客运场站和线上售票平台公告、政府网站信息公开、广播、电视、新媒体等多种途径开展宣传，使社会公众广泛知晓。要支持道路客运经营者开展定制客运、电子客票、运游融合等服务，更好满足人民群众出行需要。

在湖北，在做好疫情防控、车辆消杀的基础上，湖北各地陆续恢复城际、县际道路运输和城乡公交，方便群众出行。在武黄高速公路武东收费站，疫情防控检测点已全部撤离，车辆从收费站有序通行。

“收费站日均车流量已恢复到5000多辆次，相比11月日均车流量2000多辆次，翻了一番，基本上达到疫情之前的水平。”湖北交通投资集团京港澳高速公路军山所收费管理员杨兴介绍。

记者从青海省交通运输厅获悉，目前青海省境内184个公路防疫检查点全部撤除，公路全面恢复正常通行。此外，青海省交通运输厅还采取实地督导突出问题、专用通道保障重点物资、加强毗邻省份协调调度等措施，全力保障交通物流运输畅通。设置煤电等重要物资运输专用通道195条，引导煤电运输车辆优先通行。

提升健康监测针对性

对汽车客运站、营运客车一般不采取临时封控措施

此外，《通知》还明确了多项精准实施疫情防控和保护措施，《通知》指出，各地要严格落实汽车客运站和营运客车消毒通风、从业人员个人防护和新冠病毒疫苗“应接尽接”、引导乘客全程佩戴口罩等防疫措施。

疫情严重的地区，要适当加密消毒通风等措施频次。要严格开展从业人员健康监测，并灵活采取抗原检测、症状管理等方式提升健康监测针对性。提倡关键岗位从业人员“两点一线”管理，尽可能减少与社会面的接触。

《通知》对涉疫应急处置也进行了周密部署，《通知》指出，各地交通运输主管部门要在当地联防联控机制领导下，会同有关部门精准实施汽车客运站和营运客车涉疫管理，从业人员或旅客出现感染新冠病毒情况时，对汽车客运站、营运客车一般不采取临时封控措施，同工作场所人员不进行大范围隔离。

对确认出现相关症状的从业人员，原则上不安排作业。对感染已超过7天、症状消失或轻微、核酸或抗原检测结果转为阴性后，可在严格个人防护的情况下恢复相关从业人员工作，其中对驾驶员岗位要坚持从严审慎，确保身体状况胜任安全行车要求。各地还要建立重点岗位预备队制度，如遇有突发疫情，要及时调度后备人员，确保重点客运站不关停、主要客运线路服务不中断。

(责编：申佳平、高雷)

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