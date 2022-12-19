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提升智能制造水平 业界聚焦化工有色金属行业数字化转型

2022年12月19日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者夏晓伦）“加快石化产业智能制造水平提升，深入推进石化产业数字化转型和智能化升级，推动石化产业高质量发展，是‘十四五’和今后一段时期石化全行业和广大石化企业的重点任务和努力方向。”中国石油和化学工业联合会副书记、副会长傅向升在近日召开的2022年化工有色金属行业数字化转型论坛上表示。

当今世界已经进入了数字化时代，以智能制造为代表的产业变革日益兴起，数字化转型已成为推动我国制造业高质量发展的重要手段，加快数字技术与实体经济的融合发展已成为共识。

傅向升坦言，当前看我国石化产业的总规模持续扩大，规模集中度不断提升，单体规模效应进一步显现，就石化行业的整体技术水平看应当居世界前列，但就竞争力、管理水平、尤其是效益水平来看，还存在明显的差距。

对此，傅向升表示，要重视推动数字经济和实体经济融合发展，把握数字化、网络化、智能化方向，加快石化产业的数字化转型，利用数字化技术对传统企业和石化装置进行改造升级，提高全要素生产率，发挥数字技术对石化产业高质量发展的促进和倍增作用，持续推动石化产业的转型升级，助力石化强国目标的实现。

中国是制造大国，化工和有色金属行业是为制造业提供原材料的基础工业部门，均属于国民经济的重要支柱产业。国家相关部委对“十四五”期间，化工和有色金属两个基础产业的数字化转型和高质量发展提出了明确规划和要求：到2025年，石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局；同时，要以5G等数字化、平台化技术推动有色金属产业实现智能制造。

国家智能制造专家委员会委员蒋白桦表示，石油化工作为国民经济的重要基础和支柱产业，为国 民经济的快速健康发展做出了积极的贡献，其产业升级， 不仅需要新装备、新工艺和新型催化剂，也迫切需要先进 制造技术、信息技术和管理技术。

记者还了解到，中国中化、中国电信集团、中国石油与化工联合会、通信世界在论坛上共同发布和启动了“化工行业云门户”建设，目的旨在为全国化工行业大、中、小各类规模企业提供解决方案及产品，实现对化工行业加速数字化转型的整体赋能。

“数字化和智能化水平的提升已成为提高企业竞争力和实现可持续性发展的重要手段。通过数字化智能化转型推动传统产业基础设施、生产方式、创新模式持续变革，不断提高全要素生产率，大幅提升产业能力和质量。”蒋白桦说。

(责编：申佳平、高雷)
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