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12月19日24时国内油价下调 加满一箱少花19元

2022年12月19日16:59 | 来源：人民网
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制图：申佳平

人民网北京12月19日电 （记者申佳平）今日24时，2022年国内最后一轮成品油调价窗口开启。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年12月19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低480元和460元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.38元；95号汽油每升下调0.40元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花19元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、高雷)
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