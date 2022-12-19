人民网记者 杜燕飞

“受疫情影响，公司销售资金回款变缓，员工工资、供应商货款都无法支付。多亏了银行的支持，6000万元贷款让我们公司能够完成后续生产工作，帮助我们顺利渡过过难关。”邵阳某智能制造公司负责人王先生表示。

这是银行机构加大信贷投放支持实体经济的一个缩影。今年以来，面对复杂的外部环境和转型发展多重压力，银行机构落实稳经济一揽子政策措施要求，以金融之力助推实体经济高质量发展。

银行助力制造企业购买原材料复工复产。受访者供图

落实制造强国战略 支持制造业高质量发展

制造业是实体经济的主体，是我国的立国之本、兴国之器、强国之基。

今年上半年，交通银行制定了《交通银行支持制造强国行动方案（2022年版）》，明确了包括制造业贷款、制造业中长期贷款、高技术制造业贷款等多个维度的年内发展目标要求，提出战略新兴产业、绿色制造、区域优势产业、重点产业园区等制造业支持方向和保障措施，并以此为纲，持续加强向制造业特别是制造业中长期领域的信贷资源倾斜力度。

同时，交通银行在年度授信投向政策中将制造业作为重要支持行业，并出台新能源汽车产业链、5G领域、集成电路产业链等热点领域专项策略指引；加强制造业发展考核，给予制造业贷款、制造业中长期贷款、“专精特新”小巨人企业贷款等制造业业务以内部资金转移定价、流动性成本减免、拨备支出减免等一系列补贴政策，激励全行加大制造业信贷投放。

数据显示，截至今年11月末，交通银行制造业贷款较年初增长1905亿元，增幅24.60%。其中，制造业中长期贷款较年初增长1482亿元，增幅56.72%。

支持基础设施建设 配套重点项目融资

基础设施是经济社会发展的重要支撑。为贯彻国务院关于推进有效投资重要项目协调机制的相关部署，交通银行重视基础设施基金项目配套融资工作，支持基础设施重大项目建设，提升服务实体经济的能力。

据介绍，围绕基础设施基金配套融资工作，交通银行明确行动目标、开展全员动员，成立工作专班，出台专项措施；落实“政银企三端协同、总分支三级联动、前中后三位一体”，及时协调解决项目推进过程中的问题；根据基础设施基金项目不同阶段特点，交行分层分类有序推进；对基础设施基金项目配套融资坚持“授权能授尽授、资源应配尽配、授信即到即审过优化专项授权、开辟绿色通道、建立同业评审互认机制、给予优惠利率等专项政策加快推动项目投放。

截至今年11月末，交通银行已完成基础设施基金配套融，通资项目审批214个，给予授信额度2256.39亿元；已完成投放项目61个，合计投放88.42亿元。

聚焦“双碳”目标 支持绿色金融发展

近期，交行创新“绿色信贷+乡村振兴”业务模式，通过固定资产贷款支持某清洁能源有限公司建设80兆瓦特色农业光伏项目，在不改变土地性质的前提下，实现上部架设太阳能电池板产生电流接入就近变电站并网发电、下部种植农作物的“农光互补”，提升了土地利用效率，增加了农民收入。

绿色发展是当前经济发展的主题，也是我国经济转型升级的必然要求。在“双碳”背景下，交通银行将绿色金融作为重点方向，加大绿色信贷投放力度。

今年以来，交通银行印发《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》，明确绿色金融业务发展主要目标和16项重点行动。推动绿色信贷较快发展，围绕绿色循环经济等重点领域持续强化项目储备，通过明确绿色信贷增量目标、开展专项活动、完善考核管理、优化资源配置等，多措并举，推动全行绿色贷款较快增长。截至今年11月末，交通银行绿色贷款余额6216亿元，较年初增长30.39%。

“我们将支持实体经济高质量发展，加大对制造业、基础设施建设、绿色金融等实体经济重点领域的支持力度，在服务‘国之大者’中更好发挥国有金融‘主力军’作用，为打造制造强国、支持实体经济贡献力量。”交通银行有关负责人表示。

(责编：申佳平、高雷)

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