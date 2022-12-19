当地时间12月17日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在加拿大蒙特利尔举行第三场新闻发布会。生态环境部供图

人民网北京12月19日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，近日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在加拿大蒙特利尔举行。当地时间12月19日，COP15第二阶段会议通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”），为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。

经过在加拿大蒙特利尔近两周的谈判磋商，在大会主席国中国的引领和推动下，各缔约方在“框架”目标、资源调动、遗传资源数字序列信息（DSI）等关键议题上达成了一致。

“历经4年，我们终于来到了旅程的终点。我们手上的一揽子文件能够指引我们所有人共同努力，共同遏制并扭转全球生物多样性丧失，让生物多样性走上恢复之路，并惠及全人类。”COP15主席、生态环境部部长黄润秋说。

早前，黄润秋在COP15第二阶段会议第三场新闻发布会上表示，作为主席国，为推动“框架”谈判和重点难点议题一揽子解决，会议期间，针对谈判中存在的资金机制、资源调动、“框架”目标等分歧和难点，中方专门安排了有关工作加以推动。

一是在12月14日召开代表团团长会，100多个国家参会，52个缔约方聚焦难点、关键议题开诚布公发表了意见，反映了各缔约方在关键议题上的灵活性和诉求，明确了下一步工作的重点方向。

二是采用“双轨”谈判策略，在工作组、接触组技术层面磋商之外，组建了三个部长级协调工作组开展磋商，充分发挥部长们的领导力和决断力，推动关键问题取得重大进展。例如，已推动资源调动、遗传资源数字序列信息（DSI）等议题取得进展。

三是与各区域集团、缔约方、利益攸关方开展沟通，面对面坐在一起，一对一进行交流，倾听诉求，了解关切，鼓励展示出更多的灵活性。

“一个成功的COP15，最重要的标志性成果是达成‘框架’。什么样的框架才能被视作成功？不仅要看我们谈成了多少，关键要看我们今后能实现多少，这两方面都得考虑。”黄润秋表示，在COP15第二阶段会议高级别会议上，来自124个缔约方、2个观察员国以及64个国际组织和机构为推动制定一个兼具雄心和务实平衡的“框架”贡献了智慧和力量，表达了各方期待“框架”尽快达成实施的强烈政治意愿。

黄润秋表示，作为主席国，中方希望本次大会达成的所有目标和承诺能够为各方所接受，能够经得起时间的检验，这样在2030年进行盘点的时候，无论是发达国家还是发展中国家，都能切身感觉到目标和承诺都已实现。

黄润秋曾透露，会议期间各国部长普遍认为，目前已经到了扭转全球生物多样性丧失的最后关头，必须尽最大可能调动所有资源，包括充足的资金、技术和能力支持，建立执行机制和国家行动计划，使得兼具雄心和务实平衡的“框架”得以达成并实施，迅速扭转全球生物多样性丧失的趋势，最迟到2030年使生物多样性走上恢复之路。

“这个‘框架’历史性地描绘了2050年与自然和谐共生的愿景，历史性地将DSI落地路径纳入，历史性地决定设立‘框架’的基金。”黄润秋谈到，“可以说我们正在采取果断的行动逐步迈向愿景。”

(责编：申佳平、高雷)

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