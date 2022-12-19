原标题：点燃元宇宙篮球梦，英特尔助力超三联赛异地开战

12月16日，由英特尔和中国篮球协会(以下简称“中国篮协”)旗下中国男子三人篮球超级联赛(以下简称“超三联赛”)共同举办的首届元宇宙扣篮大赛吹响号角。在英特尔元宇宙体育创新应用解决方案的支持下，整场比赛由中国篮协主席姚明开球，4名运动员在两个球场进行异地比赛，4位评委在线上通过观看元宇宙画面为球员表现打分。经过三轮的精彩角逐，来自江苏扬子江队的翟逸总分最高，摘得首届元宇宙扣篮大赛的桂冠。本次大赛通过咪咕视频进行了全程直播，为参赛选手以及线上观众带来了一场虚实融合的视觉盛宴。

虚实孪生，打造异次元炫酷赛场

参加首届元宇宙扣篮大赛的4位运动员，分别是来自大连雄狮的孙锴祺、江苏扬子江的翟逸、云南领航象的周嘉豪以及上海上实的戈兰。通过英特尔元宇宙体育创新应用解决方案，4位运动员均拥有了属于自己的超写实数字人，每一个数字人的动作都是通过现场比赛中的动作捕捉采集数据，从而进行1:1动作还原。

英特尔为本次比赛打造了悬浮在宇宙中的炫酷赛场，拥有现实中难以实现的灯光和特效。特别是在第二轮“创意扣”环节赛场风格根据创意主题发生变换，4位运动员分别呈现了中国风、赛博朋克、环保风和宇航太空四种风格，赛场也相应切换成了仙侠山水楼阁、国潮赛博都市、荒芜干涸世界和天宫空间站。比赛中的一大亮点在于，荒芜干涸的世界在运动员完成扣篮后会逐渐变成生机勃勃的景象，以此呼吁大家提升保护环境的意识；另一位运动员在宇航太空风的赛场扣篮后会穿过传送门，带领大家来到全新的宇宙世界，代表着人类探索太空的不懈追求。每一次场景变换，除了打造强烈的视觉冲击，更是蕴含着丰富深远的教育意义。

此外，运动员完成扣篮动作之后，元宇宙赛场还会通过篮筐视角和地板视角等更多等独特视角回放运动员的精彩动作。全面的英特尔三维运动员追踪技术(3DAT)也会为观众呈现出许多无法被观测到的细节，比如摸高高度和滞空时间等，为整场扣篮大赛进行详实的数据化记录。

英特尔助力前沿科技走向大众

英特尔多年来持续通过创新技术为体育赋能，全方位提升赛事、场馆、管理的体验，让传统的竞技体育迸发出更大的创造力和活力。作为奥运会全球TOP合作伙伴，英特尔三维运动员追踪技术(3DAT)曾被用于北京冬奥开幕式的《致敬人民》《雪花》两个节目，打造了科技与艺术的碰撞体验。在北京冬奥会期间，3DAT还为速度滑冰、钢架雪车等国家队训练提供数据支持，助力运动员打破记录、创造历史。

基于3DAT技术的持续更新，英特尔元宇宙体育创新应用解决方案应运而生，将体育数字化的半径拓展到元宇宙中，助力体育竞技打破地理限制，让异地比赛成为现实。英特尔与中国篮协在今年进博会上宣布达成合作，推出首届超三联赛元宇宙扣篮大赛，并发布了英特尔为超三联赛打造的数字人形象“超三小子”。

英特尔元宇宙体育运动创新应用解决方案是一套分散式、可灵活部署的云边端架构协同整合方案。英特尔强大的算力(CPU+GPU)、先进的AI算法、5G+MEC等技术，可以帮助实现从终端画面采集到边缘端超低时延动捕姿态解算，并实时驱动元宇宙数字运动员进行视频/VR直转播。通过该解决方案，运动员可以在任意地点参与比赛，在元宇宙世界中的同一时空的赛场进行比赛。

与此同时，英特尔还构建了一套高效的后台运行机制。为了还原元宇宙扣篮大赛的即时性，英特尔通过5G网络低时延传输至边缘端，进行运动员姿态解算分析；在边缘端，搭载了英特尔强大算力的处理器及显卡的3DAT服务器与搭载了第三代英特尔至强可扩展处理器的运营商边缘网络服务器共同作用，英特尔强大的算力及先进的AI算法，在英特尔OpenVINO 视觉工具套件、英特尔深度学习加速技术、英特尔Scalable深度学习加速技术等多项技术的共同支持下，实现低时延生成运动员精准的三维骨骼及姿态数据。

在直转播环节，英特尔在边缘云及中心云都使用了基于第三代英特尔至强可扩展处理器作为核心的可扩展架构，基于不同的计算密度的需求来部署可堆叠的服务器集群。同时在渲染服务器首次搭载了英特尔Flex系列显卡进行运动员及元宇宙场景的整体渲染。在网络层面，利用英特尔Smart Edge Open 快速简易化构建的边缘网络和应用部署。

首届元宇宙扣篮大赛的圆满举办，是英特尔将元宇宙场景延伸至体育领域的一次成功尝试。在不改变球场空间、规则以及运动员习惯的前提下，英特尔通过创新应用实现了现实与虚拟世界的完美融合，并实现了异地竞技，为以后的元宇宙办公、旅游、购物等场景提供了无限的想象空间。此外，英特尔还为本次扣篮大赛拍摄了一部纪录片，将揭秘整个比赛的技术开发过程并带来全面的技术解读。作为计算领域的引领者，英特尔还将携手各行各业的合作伙伴，不断释放算力潜能，赋能更多应用场景，为人们带来更多突破想象的美好体验。

(责编：曹淼、李源)

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