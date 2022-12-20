侯小军

临近2022岁末，向来低调的经济大省广东，频频“出招”——

先是12月17日下午，一架不同寻常的包机——南航CZ5069，从广州白云国际机场出发，前往阿联酋迪拜参加第十三届中国（阿联酋）贸易博览会。机上270位乘客，来自140多家企业，但他们都有一个共同的名字：“广东外贸人”。

这架出国参展团包机，创下近年来全国规模最大的纪录！其实，这只是近段时间以来广东“粤贸全球”包机再出海的个案。早在11月14日，69家粤企160人，就已经包机赴新加坡，参加2022年亚太区美容展。据统计，在广州、深圳、佛山、东莞等地，平均每周就有一个企业展团外出，横跨欧洲和东南亚。

心有灵犀，默契相通。政府带队、企业组团、出海“抢单”，这是一套由广东政府和广东外贸企业合力打出的“主动拳”。织密直飞多国航线，包机参展畅通“双循环”，广东的外贸基本盘稳了，破局已悄然开启。

“抢单”不仅走出去，还要引进来。

12月21日-22日，粤港澳三地政府将在广州南沙召开首届粤港澳大湾区全球招商大会，来自美国、德国、日本、韩国等20多个国家及地区超过300多家境外企业将参加。

飞机上天，商机无限。“抢单”，专机出境，广东“春江水暖”走在前列，潇潇洒洒，共创商界繁华。

火车一响，黄金万两。“抢人”，专车出省，广东“骏马识途”冲锋在前，轰轰烈烈，绽放人才年华。

在广东，一场“逆向招工”的热潮，正如火如荼……

12月19日，广东中山10家重点企业和人力资源机构，奔赴劳动力输出大省（区）广西，对接“抢人”，第一时间为企业解决用工需求，开启了跨省“抢人”的全国第一热幕！

中山市人社部门组织重点企业及人力资源机构相关人员外出招工。

“单”到，“人”到，“财”才到。广东省委十三届二次全会提出，不仅要制造业当家，更要把家当做厚实。

上有政策，中有举措，下有筹措。刚刚召开的中央经济工作会议精神，在广东敲响了贯彻落实的第一锤！

“逆向招工”：广东人社的“逆”操作

国家防疫政策不断持续优化，广东经济大发展契机在握，政府组织企业“出海抢单”“跨省抢人”，“大产业、大平台、大项目、大企业、大环境”抓紧建设，如此日夜兼程，只为抢回“失去的时间”。

在此背景下，广东人社的“逆”操作开始了。

何谓“逆向招工”？

互联网时代，网上招聘大行其道，合则约见，多快好省。但吃惯了粤菜的广东人，追求的是精益求精再求精，不是色香味俱佳，绝不给客人上桌。作为全国劳务输入大省，广东是以暖心真情求良才。合则约见？这也太不广东！

带有粤菜风味的“逆向招工”，正是全省开展“百日千场助万家”招聘对接专项行动的一盘棋。从12月19日到2023年3月底的一百天左右时间里，省市联动与省外重点劳务输出省，将开展线下对接、线上对接、人社部门对接、校企对接、人力资源机构对接、共享用工对接、服务专员对接“六个对接”活动两千场以上，确保数以万家企业生产稳定，把抢来的“订”单变“定”单。

有人或许要问：广东企业敢于如此出海“抢单”，底气何来？

广东人社出招：未雨绸缪，稳就业、保用工。下好 “先手棋”、使出“硬功夫”，破解“招工难”、杜绝“用工荒”。

正是有了坚实的人力资源保障，广东企业才有“抢单”时的底气足、信心大。

旧岁新年交替之际，正是务工人员返乡渐迎高峰之时。广东，已然派出“劳务协作工作组”主动“跨省探亲”，到劳务输出省（区）开展新一年的用工对接。

那么，广东的“逆向”操作，完全是为了防止“用工荒”吗？

答案当然是否定的。

我们先看一组数字。广东是农民工第一大省，全省农民工总量4200万人，其中外省农民工2300万，约占全国跨省流动农民工总数的32.3%；外省在粤脱贫人口412.1万，约占东部地区8省吸纳脱贫人口务工规模的43.8%。

这组数字，再清楚不过地说明，广东做好农民工稳岗就业和保障企业用工工作，对稳定全国就业局势的作用举足轻重。

用工“急先锋”，注定在广东。这是广东就业大省的用工需求、经济大省的责任担当，共同使然！

求贤若渴：美丽中山、功夫佛山“职”等你来

“美丽中山，‘职’等你来”……

12月19日上午，在广东省人社厅组织下，中山人社部门在全国率先启动“逆向招工”，组织10家重点企业、人力资源机构，前往劳动力输出大省（区）广西的贺州、贵港对接招工。

广西是劳动力输出大省（区），也是中山最大的劳务输入地，在中山务工人员超80万。中山与贺州、贵港等地，向来有着良好、紧密的劳务协作、对接机制。企业希望广西籍员工节后迅速返岗，还能携亲带友。中山除了提供岗位4500多个，还对综合型技能人才“求贤若渴”，安排了企业与广西贺州职业技工院校对接，促成校企共育、培养引进人才合作。

招工大巴出发。

中山此举，只是“春暖中山·人社有情”系列专项行动之一。节后，中山人社部门还将面向重点企业、重点项目、重点人群开展专机专列专车“三专”接返服务，让员工来得开心、干得舒心。同时，将推出“招工引才惠企大礼包”，如“新招员工奖励补贴”、“点对点”接返员工租车补贴等，让招工引才效果更加精准，让政策发挥黄金效应。

这边厢“跨省探亲”马不停蹄，那边厢“开门待客”红红火火。

12月16日，李小龙、叶问的故乡——功夫佛山，召开了一场“佛山市·黔东南州第六次东西部劳务协作联席会议暨佛山市2023年春节前后助企纾困座谈会”。两地人社部门专门就加强两地劳务协作、做好春节前后黔东南籍劳务人员返乡返岗工作、擦亮“一县一企”“专业收割队”等劳务协作品牌，达成共识。

不犹豫，不等靠，抢先一步迈开步伐。在经济大省广东，许多像佛山这样拥有一身“硬功夫”的地市，都在为自己、为广东，进一步赢得稳经济、稳增长的主动权。

牵一发而动全身：就业稳，才能增长稳、社会稳

节前节后全力招人。前述中山、佛山的种种做法，只是“纾困稳岗、人社给力”——广东省人社厅“三送”（送政策、送资金、送服务）助企暖冬特别行动的两个范例。

12月16日起，广东21个地级以上市、122个县（市、区）人社部门，就已经大力开展“三送”行动，确保政策送得“准”、资金送得“快”、服务送得“实”，为企业、劳动者提供更精准的服务保障。

广东省人社厅副厅长、一级巡视员杨红山对南方网记者表示，全省人社系统正在大力开展“南粤春暖”稳就业促发展特别行动，认真落实广东省委省政府“民生十大工程”部署要求，积极主动对接多个劳务输出大省，统筹谋划今冬明春就业工作，为广大企业和劳动者提供更精准的服务保障，助推经济运行整体好转。“不犹豫，不等靠，只要是企业实实在在的需求，人社部门就主动把服务送上去。我们要努力确保服务企业的精准度，更加贴近企业所想所求。”

就业是民生之本，是人社工作的重中之重。就业稳，才能增长稳、社会稳，可谓“牵一发而动全身”。广东今年的稳就业工作，可圈可点。截至11月底，4200万农民工就业保持稳定；扎实做好困难群体就业，零就业家庭实现“动态清零”；2300多万外省农民工特别是412万脱贫人口就业基本保持稳定，为保持全国就业大局总体稳定作出广东贡献。

透过这些数字，看到的是广东、尤其是全省人社部门付出的不懈努力！

双向奔赴：三大因素叠加留单留人

“跨省探亲”也好，“开门迎客”也好，你广东一“探”一“迎”，我就一定“愿意留”“希望来”？

省委十三届二次全会道出了玄机：今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，聚精会神办好迎接和学习宣传贯彻党的二十大、召开省第十三次党代会、高效统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等大事，推动经济发展总体平稳健康，全过程人民民主和法治广东建设扎实推进，社会大局安全稳定，文化强省建设呈现新气象，生态环境质量稳步提升，民生福祉不断改善，党的领导和党的建设持续加强，广东各项事业发展迈出新的坚实步伐。

正是在这样的大背景下，产业链丰富、订单增多、政策保障这三个因素的叠加，就是最响亮、最直接的回答。

“全国纺织看华南，华南纺织看中大。”停摆一个多月后，这个全国重要的纺织原料集散地，复工复市。商家们陆续赶回门店，准备开张大吉，赶着完成积压的订单，抓住旺季的尾巴，拿到更多的合作。

类似的场景，已经遍布岭南大地，整体回暖迹象明朗。广东是多年的制造业第一大省，整体工业门类齐全，产品生产种类繁多，产业链条相对完整。数据显示，广东省规模以上工业企业6.6万家，已拥有联合国产业分类中所列全部工业门类41个工业大类中的40个。各个门类同步增加的订单需求，让产业对用工的需求呈几何倍数的增长。

当然，想留住人才，关键靠硬实力、好服务。为人才提供好机会、好平台，做实做细人才服务保障工作，双管齐下，才能实现广东与人才的“双向奔赴”。截至11月底，广东人社今年的“三送”活动，助企纾困资金超769亿元、惠及企业350万家；城镇新增就业122.62万人，完成年度任务111.5%；省内应届高校毕业生去向落实率93.13%。同时，“一港、一园、一卡、一站、一赛”的人才服务保障体系，也已经建成实施。

用真心，用诚意，广东千方百计留住每一匹千里马，进一步赢得稳经济、稳增长的智力支撑。

开放包容：宝贝人才赢未来

“我感觉每天都在进步，在这里，我一定能做出一番事业。”吴宇叶，来自贵州黔东南州，在佛山市禅城区一间托育机构工作。而4个月前，即将从贵州健康职业学院毕业的她，还在发愁就业。正是依托佛黔劳务协作机制，她在佛山找到了心仪的工作，迈入人生新阶段。

故事的主人公，远不止吴宇叶一人。吴宇叶代表的，是佛山对口帮扶黔东南州15个结对县及凯里市实现农村劳动力转移就业的近7万人，是在广东就业、生活的4200万农民工。

广东，正在努力创造优质的就业环境、用开放包容的姿态，营造“爱才如命、惜才如金”的良好氛围，让南粤大地成为各类人才大有可为、大有作为的沃土，成为更多千里马竞相奔腾的热土。

就在全省人社部门、各地企业全力招工稳就业的同时，12月18日、19日，广东先后召开了两个十分重要的会议：省委常委会会议、省委财经委员会会议。会议提出要深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，立足全国大局，体现经济大省勇挑大梁的担当。要广泛调动各方面的积极性创造性，鼓舞全社会奋发进取、力争上游，充分展现奋进新征程的新气象新作为。

在这样的指引下，以下这两点就显得更加清晰：

“出海抢单”“跨省抢人”，不是目的；订单“飞来”、人才“引来”，才是保持发展活力的关键，才能为高质量发展提供坚强的人才支持，为探索中国式现代化的广东路径，提供强有力的智力支撑。

“出海抢单”“跨省抢人”，抢的是广东作为经济大省勇挑大梁的责任担当，是确保中央经济工作会议提出的推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，贡献广东力量。

人人都说，岭南春来早——春风春雷春雨，绿山绿水绿秧苗。

而今则是，今年春更早——岭南处处是春天，广东时时无闲人。

(责编：王震、陈键)

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