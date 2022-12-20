刘 垠

12月15日—16日，中央经济工作会议在京举行，分析了当前经济形势，并对2023年经济工作作出部署。

“中央经济工作会议对科技的要求一言蔽之，科技政策要聚焦自立自强。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊说，我们需要从国家强盛的历史逻辑、经济社会发展的现实逻辑、外部发展环境的倒逼逻辑来理解这一要义。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹19日在接受科技日报记者采访时说，今年中央经济工作会议更加突出科技政策在宏观经济政策体系中的关键地位，更加明确科技政策支撑服务自立自强的目标方向，并强化科技政策与财政政策、货币政策、产业政策、社会政策等协调配合、共同发力。

“与去年强调‘科技政策要扎实落地’，重在制度实施不同，今年经济工作会议在科技政策方面强化主动布局、积极调控，突出以科技政策作为切入点开新局、蕴新机。”肖尤丹说。

“自立自强”有何衡量标准

此前，我国强调实现高水平科技自立自强，如何理解科技政策要聚焦自立自强，自立自强又有什么衡量标准？

在丁明磊看来，新发展格局下的自立自强要以关键核心技术自主可控，拥有强大的科学技术原创能力，可持续产出重大原创科学思想和科技成果，优质创新要素高度集聚、创新人才层出不穷，社会充满创新活力为标志，以坚持自主创新与实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放合作的辩证统一为特征。

“当前我国科技政策要服务全面建设社会主义现代化国家的战略需求，强化科技创新的基础性和自主性。”丁明磊解释说，科技政策要聚焦自立自强，重点布局由点到线到面，依次为关键核心技术—创新全链条—教育和人才，进而走出一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的发展道路。

“更加强调科技政策的三个统筹”

针对中央经济工作会议对于科技的新提法新要求，肖尤丹将其归结为“特别强调科技政策的三个统筹要求，其本质是在科技发展中统筹协调不同政策要素、作用机制和政策工具。”这三个统筹分别为：统筹教育、科技、人才工作作为科技政策的首要任务，统筹发挥政府与市场作用作为科技政策实施的关键，统筹自主培养与人才引进作为科技政策的新重点。

党的二十大报告首次将教育、科技、人才进行统筹部署，强调教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

“此次会议是进一步落实党的二十大提出的相关要求。我国的科技政策必须将科技与教育紧密结合，也应涵盖更具竞争力的人才政策。”丁明磊认为，当务之急是从改变教育和人才培养方式入手，强调把创新思维贯穿于学前教育、基础教育、高等教育，加强科教、产教结合培养人才，并能形成更好的人才制度优势，在世界范围吸引聚集顶尖科技人才。

此次会议特别提到“布局实施一批国家重大科技项目”。丁明磊说，通过实施一批国家重大科技项目，突破“卡脖子”技术，实现关键核心技术自主可控。

“这是对此前我国相关科技规划要求的进一步落地。”肖尤丹介绍，此前，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

值得关注的是，在体制机制方面，此次会议亦有要求：完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。

“这意味着，我们要通过不断发展完善新型举国体制，重塑科技创新全链条。”丁明磊指出，要把政府、市场、社会力量有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关，推动有效市场和有为政府更好结合，提升体系化能力和重点突破能力，不断完善高效、协同、开放的国家创新体系。

“对政府而言，要发挥好在关键核心技术攻关中的组织作用，加强有组织科研，构建协同攻关的组织运行机制，加强战略科技力量建设，向体制化、体系化、协同化方向发展。”丁明磊表示，聚焦不断强化企业的科技创新主体地位，科技政策制定必须紧紧围绕培育和提升企业创新能力这一目标，强化市场在企业创新竞争过程中的决定性作用，发展高效强大的共性技术供给体系，提高科技成果转移转化成效，全面链接创新链、产业链、资金链、人才链，为自立自强提供强大内核和有力保障。

(责编：王震、陈键)

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