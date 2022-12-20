华凌

科技日报北京12月19日电 （记者华凌）19日，清华大学产业发展与环境治理研究中心与施普林格·自然集团共同发布《国际科技创新中心指数2022》。在全球国际科技创新中心中，北京排名近年稳步前进，已位列全球第三名，并在创新生态指标上实现显著提升。

《国际科技创新中心指数2022》通过科学中心、创新高地、创新生态3个维度的31项指标，对全球100个城市（都市圈）的创新能力进行评价，反映世界创新版图变化趋势以及国内重要城市的创新表现。评估显示，旧金山—圣何塞排名第一，实现三连冠，纽约蝉联第二，北京超越伦敦位列第三。亚洲城市在绿色低碳发展领域表现突出，在可再生能源技术专利上具有显著优势。

施普林格·自然集团大中华区总裁汤恩平表示，创新是经济增长和社会发展的关键引擎，国际开放合作对创新产出的支撑作用日益凸显。当前，中国创新实力不断提升，北京在全球创新网络中发挥着越来越重要的作用，期待有更多的中国城市成为国际科技创新中心。

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会主任许强表示，开展科创中心指数研究具有十分重要的现实意义。北京作为全国科技基础最为雄厚、创新资源最为集聚、创新主体最为活跃的区域之一，具备建设世界主要科学中心和创新高地的有利条件。近年来，北京建设国际科技创新中心取得重要阶段性进展，在国家实验室、大科学装置集群、新型研发机构的布局实施，人工智能、量子信息等领域的重大原始创新突破方面，均取得标志性成果。

值得注意的是，北京、粤港澳大湾区、上海这三个我国规划建设的国际科技创新中心全部进入前十名，粤港澳大湾区首次超越东京湾，成为亚洲新的价值链中枢。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经