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创新技法解难题 亚洲最长地铁环线掘进正酣

2022年12月20日09:13 | 来源：科技日报
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　　◎本报记者 吴纯新 通 讯 员 杨 启

　　岁末，世界第二长 、亚洲第一长的地铁环线——武汉轨道交通12号线施工现场一派繁忙。

　　12月18日，科技日报记者走进多个站点，只见成槽机、挖掘机、吊车、泵车等设备“配合娴熟”，基坑开掘、混凝土浇筑有条不紊；奔涌的江水下，盾构机大军昼夜不歇“啃”硬岩，日均掘进百米以上……中国铁建投资集团总承包部总经理安宏斌介绍，当前，武汉地铁12号线项目多个节点取得突破性进展。

　　中一路站是武汉地铁12号线规模最大、建设难度最高的地下车站。

　　有多大？车站长度超过500米，宽近50米，深约28米，相当于9层楼高。

　　有多难？车站地处长江一级阶地，地下管线复杂，施工稍有不慎就会引起基坑缝渗漏水，导致周边道路和建筑沉降。

　　如何化解难题？施工前，项目部在工地布设大量监控点实时监测；施工中，对地下连续墙型钢接头进行超声波检验，监控其状态；施工后，对地下连续墙墙体进行完整性检验，并实施墙底全注浆和接缝全加固。

　　“站点宽度达到50米左右，施工中极易造成基坑变形。”项目负责人姚海涛说，该基坑施工采用“盖挖逆做法”和“人工两点定位法”两项创新技法，有效解决大跨度基坑开挖过程形变难以控制的问题。经过监测，基坑成形完美，周边构筑物“零沉降”。

　　刀盘缓缓转动，管片拼装机熟练抓起、移位、旋转、拼接，随后撑靴进行顶靠完成拼装，整个过程如行云流水般顺畅……这是12号线丹科区间大盾构的施工场景。

　　丹科区间全长4公里，隧道开挖直径超过12米，自武汉二七长江大桥下游570米处穿越长江、穿越江面约2公里。

　　“穿越长江是项目施工最大的难点。”现场施工负责人任如华说，盾构机穿越汉口漫滩段及长江水域段，多为“上软下硬”或“上硬下软”的不均匀地层，一方面难以控制盾构机前进姿态，另一方面角砾土地层对盾构机刀具磨损很大，在江底“换刀”时技术难度大、安全风险大。

　　为保证盾构机安全、平稳推进，项目部对地质勘探、刀具选型及掘进参数进行细致研究。

　　任如华介绍，根据项目施工特点，施工过程中项目部依托“安宏斌创新工作室”，开展“临江强透水超深风井基坑施工力学响应及安全控制”及“超长越江地铁大直径盾构隧道关键技术”两大创新课题研究。依据研究成果，申报了《一种预制箱涵钢筋笼加工样架》《无机全硅质光纤光栅基片倾角传感器》等多项专利，以技术创新赋能高效施工。

(责编：王震、陈键)
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