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COP15：构建人与自然和谐共生美好未来

李 禾
2022年12月20日09:14 | 来源：科技日报
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中国对2010年“爱知生物多样性保护目标”的执行情况好于全球平均水平，中国建立的自然保护地面积占国土面积比例，已超过“爱知目标”设定的17%的目标。中国将生态文明建设置于国家总体发展战略的优先地位，实现了经济快速发展的同时保护生物多样性，这提供了一个值得各国借鉴的榜样。

穆雷玛 《生物多样性公约》秘书处执行秘书

12月7日至19日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔召开。COP15以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，旨在制定并通过“2020年后全球生物多样性框架”（以下简称“框架”），擘画未来10年乃至更长一段时期内全球生物多样性治理蓝图。

12月15日，COP15第二阶段会议进入高级别会议阶段。COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋表示，当前，全球生物多样性下降趋势尚未得到根本遏制，保护生物多样性已成为人类面临的一项刻不容缓的任务。中国作为主席国，经与各方商议，为推进“框架”磋商制定了清晰的路线图，努力确保大会取得全部预期成果。

建立与“框架”相适应的资源调动体系

黄润秋表示，生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。人类正站在保护生物多样性、实现全球可持续发展的十字路口，各缔约方和利益攸关方迫切希望扭转全球生物多样性丧失趋势。作为COP15主席国，中国以最高级别的政治意愿和领导力，推动在云南昆明召开的COP15第一阶段会议取得圆满成功。第一阶段会议通过《昆明宣言》，呼吁各方为制定、通过和实施一个有效的“框架”贡献最大力量，为第二阶段会议的召开奠定了坚实的政治基础。

12月17日，在为期两天半的COP15第二阶段高级别会议结束后的新闻发布会上，黄润秋表示，在各方共同努力下，“框架”关键议题谈判已取得重大进展。“从目前谈判进程来看，我们剩下的‘硬骨头’越来越少，接下来将聚焦非常少数的几个问题，一旦突破，‘框架’就可以达成。”黄润秋说。

据统计，联合国《生物多样性公约》和两个议定书一共有53个需要作出决定的议题，这里面最具有标志性的“框架”又包括29个需要作出决定的议题。

怎样的“框架”才能被视作是成功的？黄润秋说，具体表现为能否建立与“框架”目标相适应的资源调动体系，包括资金、技术、能力等方面的资源；能否确保“框架”得到有效执行，包括规划、报告、国别审查、全球审查、广泛参与以及为发展中国家提供必要支持等；能否调动广大缔约方和利益攸关方全面参与，平衡生物多样性保护和可持续利用。

“我们认为，只有满足上述这些方面，才能遏制并扭转生物多样性丧失的严峻形势，走上通往人与自然和谐共生的美好未来。”黄润秋强调。

生物多样性保护上升为国家战略

中国是全球生物多样性最丰富的国家之一，生物多样性保护已上升为国家战略，纳入各地区、各领域的中长期规划。

黄润秋说，中国一贯高度重视生物多样性保护，大力推进生物多样性保护主流化，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群得到恢复。党的十八大以来，中国累计完成造林9.6亿亩，占全球人工造林的四分之一，人工林面积长期居世界首位。

为保护生物多样性，中国完成了生态保护红线划定工作，构建了生态保护红线监管体系，持续开展“绿盾”专项行动，查处侵占和破坏自然保护地生态环境的违法违规行为，督促问题整改和生态修复。目前，中国陆域生态保护红线面积约占陆地面积的30%以上，覆盖了所有全国生物多样性保护生态功能区、生态脆弱区和生物多样性分布关键区。初步形成了覆盖全国的生物多样性观测网络，完成对全国高等植物、脊椎动物和大型真菌濒危状况评估等。

《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛说，中国对2010年“爱知生物多样性保护目标”（以下简称“爱知目标”）的执行情况好于全球平均水平，中国建立的自然保护地面积占国土面积比例，已超过“爱知目标”设定的17%的目标。中国将生态文明建设置于国家总体发展战略的优先地位，实现了经济快速发展的同时保护生物多样性，这提供了一个值得各国借鉴的榜样。

(责编：王震、陈键)
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