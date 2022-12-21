原标题：乘风破浪 天翼云“数据产品超市”赋能海南数字经济新时代

随着社会经济活动数字化转型加快，数据已被纳入生产要素范畴，全国各省市不断探索数据要素市场化改革的发展方向。海南省作为国务院确定的全国8个公共数据资源开发利用试点省之一，以构建海南省数据产品超市（以下简称：数据产品超市）为抓手，创新数据开发利用新模式，加快推动数据要素基础制度建设落地实施。中国电信天翼云（以下简称：天翼云）采用自主研发技术，参与搭建全国首个省级数据产品超市及公共数据产品开发利用平台，充分挖掘数据要素价值、深度释放数据要素红利、打造数据应用标杆案例，实现“像逛超市一样方便快捷购买数据产品与数据服务”，令数据产品超市成为海南数字经济创新发展的重要加速器。

让高质量数据要素“活起来、动起来、用起来”

2022年12月19日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》对外公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措，赋能实体经济，激活数据要素价值，推动高质量发展。

数据产品超市通过构建以“数据产品化”为核心、集数据“共享开放、开发利用、流通交易、安全应用”为一体的数据要素综合交易服务体系，积极联动各方资源，引进了阿里云、中国银联、华控清交等上千家大数据企业进行数据产品开发生产、供需对接、流通交易，并接入了超过千亿量级的政务数据和社会数据，吸引了横跨北上广及福州、海口5地的大数据人才，上架了涵盖数据集、数据API、数据报告、算法模型、数据服务等类别的千余个数据产品，构建全域全场景产品体系，让数据要素更好赋能政用、民用、商用，使公共服务更便捷、城市管理更高效、交通出行更畅通、人民生活更智慧，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活。

联合顶尖智库探索数据要素市场制度集成创新

为从制度上、机制上解决数据开发难，确权定价难，流通交易难等问题，海南省数据产品超市联合粤港澳大湾区大数据研究院与国家信息中心共同开展规则编制合作，配套出台全国第一套《海南省数据产品超市交易规则》《海南省数据产品超市安全监督管理规则》等涵盖数据交易管理、安全管理、监督管理、数据产品开发生产和运营服务5大方面20余个管理规则，对数据产品开发利用全生命周期监管，破解了数据流通交易存在的确权难、定价难、监管难、保护难等问题，建立合规、安全、互信、共赢的数据产品交易秩序。

随着海南数据要素市场不断发展壮大，中国电信天翼云将积极调动各方量，凭借多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，深度参与海南省数据产品超市运营管理体系的规划设计，为数据资源开发利用更顺畅、数据管理的职责更清晰、数据运营交易有法可依提供更可靠更充分的保障。

加快培育打造海南数字化转型新样板

海南省数据产品超市自开始运营以来，通过有序开放公共数据资源，整合社会数据资源，引进具有技术服务能力和研究分析能力的大数据企业、机构和团队，进行数据产品开发生产、供需对接、流通交易，构建一个统一公平、竞争有序、成熟完备的数据要素市场体系，打造数据开发利用、流通交易、数据制度集成的创新海南模式。

建设运营模式方面，数据产品超市在全国率先探索公共数据资源授权运营模式，采用“政府+市场”方式建设运营。数据产品超市基于海南省政府已建成“七个一”大数据能力支撑底座，以“前店后厂”模式建设集数据“共享开放、开发生产、流通交易、安全应用”为一体的全栈式开发服务平台，具备了数据供给、开发平台、交易场所和安全保障四大能力，打造海南省数据要素市场培育基础设施。

生产与服务模式方面，区别于其他数据交易所，海南省数据产品超市在全国率先提出“数据产品化和服务一体化”模式，有效避开原始数据权属方面的争议，聚焦数据开发过程的合规性和安全性，解决目前公共数据资源开发利用破局难的问题。海南省数据产品超市从公共数据简单开放转变为将数据产品开发商引进到公共数据安全域，将数据产品化再对外提供数据服务，从而使得价值密度高的数据可以为社会所利用。海南省数据产品超市实行“前店后厂”的生产与服务模式，在“后厂”开展一体化数据加工，“后厂”建成“六车间两中心”开发平台，对数据进行归集、清洗、加工、调度等，根据客户不同应用场景和特殊需求，提供精准高效的算力调度，确保在封闭、安全、自由的计算环境下进行数据开发利用并形成数据产品。在“前店”实现多种类数据产品交易。“前店”建成“四大核心模块二十余项子功能”交易门户，满足数据授权流通、产品展示、需求发布及应答、交易服务的全栈式、多种类数据交易服务需求，实现轻松选购数据产品与数据服务的服务体验。

中国电信作为运营商，在数据要素市场具有较强的竞争力和发展优势。未来，中国电信天翼云将以数据产品超市发展为抓手，以有序、安全、开放的机制，促进公共数据资源的场景化应用和发展，全面提高数字化政务服务效能，在数据要素市场化发展上为海南省探索一条具有自贸港特色的发展模式，成为其他省份推进公共数据资源开发利用的标杆，也为全球城市数字化转型提供了中国样板。

(责编：曹淼、李源)

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