续航可达1000公里 东风汽车第二代固态电池预计2024年量产
2022年12月21日15:34 | 来源：中国质量新闻网
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原标题：续航可达1000公里 东风汽车第二代固态电池预计2024年量产
近日，东风汽车表示正在研发的第二代固态电池有望在2024年上半年量产，届时整车续航里程可达1000公里以上。
据了解，东风汽车是最早一批研发固态电池的车企，其于2018年组建团队开始展开对固态电池的研发，2019年7月第一代固态电池系统开发完成，次年6月研发出第一代固态电池系统的整车。
目前，该公司已掌握固态电池电芯、系统及整车搭载应用等技术，完成了小批量固态电池的整车开发、试制及运营。50台搭载固态电池的东风风神E70已在浙江、河北、江苏、广东、湖南、江西等6省10地开展示范运营。
由于固态电池使用固体电解质替代了传统锂电池的电解液和隔膜，因此相比传统锂电池，固态电池更安全、能量密度也更高、循环性能更强。除此之外，固态电池还有望大幅缩减电动汽车的成本。
基于这些优势，让固态电池成为了下一代电动汽车动力电池研发的新方向。据了解，目前在全球范围内已有几十家车企、动力电池企业致力于固态电池技术的研发和应用，国外包括宝马、大众、丰田等车企，国内则有比亚迪、蔚来、宁德时代以及国轩高科等企业。相信在未来，随着能量密度更高、安全性能更好、续航里程更长的固态电池量产，将能够极大程度地缓解消费者对于电动汽车出行的顾虑。（张阳）
(责编：董童、李源)
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