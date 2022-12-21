人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

续航可达1000公里 东风汽车第二代固态电池预计2024年量产

2022年12月21日15:34 | 来源：中国质量新闻网
小字号

原标题：续航可达1000公里 东风汽车第二代固态电池预计2024年量产

　　近日，东风汽车表示正在研发的第二代固态电池有望在2024年上半年量产，届时整车续航里程可达1000公里以上。

　　据了解，东风汽车是最早一批研发固态电池的车企，其于2018年组建团队开始展开对固态电池的研发，2019年7月第一代固态电池系统开发完成，次年6月研发出第一代固态电池系统的整车。

　　目前，该公司已掌握固态电池电芯、系统及整车搭载应用等技术，完成了小批量固态电池的整车开发、试制及运营。50台搭载固态电池的东风风神E70已在浙江、河北、江苏、广东、湖南、江西等6省10地开展示范运营。

　　由于固态电池使用固体电解质替代了传统锂电池的电解液和隔膜，因此相比传统锂电池，固态电池更安全、能量密度也更高、循环性能更强。除此之外，固态电池还有望大幅缩减电动汽车的成本。

　　基于这些优势，让固态电池成为了下一代电动汽车动力电池研发的新方向。据了解，目前在全球范围内已有几十家车企、动力电池企业致力于固态电池技术的研发和应用，国外包括宝马、大众、丰田等车企，国内则有比亚迪、蔚来、宁德时代以及国轩高科等企业。相信在未来，随着能量密度更高、安全性能更好、续航里程更长的固态电池量产，将能够极大程度地缓解消费者对于电动汽车出行的顾虑。（张阳）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：重拳打击涉疫药品医疗用品价格违规行为
　　人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）20日，市场监管总局涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会在京召开。会上，市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄表示，全国市场监管系统重拳出击、全面整治，一定程度上遏制了涉疫药品和医疗用品乱涨价的势头。…
出快拳、出重拳 市场监管总局依法从严从快查处涉疫产品价格违法等行为
　　人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）20日，市场监管总局涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会在京召开。会上，市场监管总局副局长田世宏表示，近期，市场监管总局依法从严从快查处价格等违法行为，对社会各界反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为出快拳、出重拳，以前所未有的力度和举措深入推进稳价保质工作，取得阶段性成效。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部