人民网北京12月21日电 （黄盛）据证监会消息，日前，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议，就贯彻落实中央经济工作会议措施进行研究部署。

证监会在谈到全面落实中央经济工作会议时表示，要大力支持房地产市场平稳发展，加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型；全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债；落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组；加快打造保障性租赁住房REITs板块。

证监会表示，要切实维护资本市场平稳运行，加快投资端改革，引导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度，推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模；坚决打好防范化解重大风险攻坚战、持久战，继续稳妥有序化解私募基金、债券违约、金交所等重点领域风险，加强对跨市场、跨境、跨领域风险的监测分析与统筹应对，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，坚决守住风险底线。

证监会认为，伴随着中央经济工作会议精神的落实落地，一系列超预期政策效应逐步显现，各类政策协调配合，我国经济总体回升的格局进一步巩固，影响资本市场运行的基本面因素将显著改善，我国资本市场总体将保持稳中向好的态势。

(责编：申佳平、高雷)

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