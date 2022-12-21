人民网北京12月21日电 （记者李栋）山东省滨州市沾化区是黄河三角洲高效生态经济区，近年来，当地立足冬枣产业高质量发展，大力发展农产品产地冷藏保鲜设施建设，加快现代农产品流通体系提档升级，拓宽农产品销售环节“最后一公里”，有效推动了乡村产业发展。

“冬枣作为沾化区的支柱产业之一，在全国具有较强代表性和竞争力，产业优势明显、市场认可度高。”沾化区农业农村局相关负责人介绍，2021年59家新型农业经营主体共建成冷藏保鲜设施337座，从而带动冷链储存运输能力4万吨。“2022年，全区共有54家新型经营主体通过项目储备，为沾化冬枣产业发展提供了巨大的带动作用。”

2022年，农业农村部印发的《关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》明确，围绕统筹推进农业生产和农产品“三品一标”工作部署，以发展特色产品、振兴乡村产业、促进农民增收为目标，着力打造一批“特而优”“特而美”“特而强”的地理标志农产品，建立健全地理标志农产品保护与产业发展的长效机制。

数据显示，随着冷藏保鲜设施和技术的进一步提升，沾化冬枣损失率从14%降低到10%，供应周期也从软硬件提升前的3个月延长到6个月，生产效益显著提升。

擦亮当地特色水果产业名片的同时，也带动了当地农民增收致富。“冷库项目延伸带来的分拣、清洗和包装等环节用工需求增加，给农民工带来了更多在家门口的就业机会，带动6000余人年均增收1200元。”该负责人表示，通过大力发展农产品产地冷藏保鲜设施建设，为当地强农富农的冬枣产业装上了发展“新引擎”。

(责编：申佳平、高雷)

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