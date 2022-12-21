人民网北京12月21日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行将于2022年12月22日起陆续发行2023年贺岁纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号“2023”；背面图案均为“福”字、舞狮造型等组合设计，并刊面额。双色铜合金纪念币正面图案为“中国人民银行”、“10元”字样，汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2023”，底纹衬以团花图案；背面主景图案为中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合的兔子形象，衬景图案为花灯和桂枝、桂花，币面左侧刊“癸卯”字样。

纪念币规格和发行量方面，1克圆形金质纪念币为普制币，含纯金1克，直径10毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量100000枚。8克圆形银质纪念币为普制币，含纯银8克，直径25毫米，面额3元，成色99.9%，最大发行量1500000枚。双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双色铜合金，发行量1.2亿枚（含留存历史货币档案1万枚）。

值得注意的是，双色铜合金纪念币与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。

(责编：罗知之、高雷)

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