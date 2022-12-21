新华社北京12月21日电（记者王希）国务院国资委21日发布消息，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组。中钢集团整体划入中国宝武，不再作为国资委直接监管企业。

2016年12月1日，由原宝钢集团与武钢集团联合重组而来的中国宝武正式揭牌成立。近年来，中国宝武积极推进联合重组、整合融合，相继重组了马钢集团、太钢集团等企业。2020年10月，国资委决定由中国宝武对中钢集团实施托管。

根据企业官网，2020年中国宝武钢产量达到1.15亿吨，实现“亿吨宝武”的历史性跨越，问鼎全球钢企之冠；2021年，中国宝武经营业绩创历史最好水平。

官网资料显示，中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工，冶金原料、产品贸易与物流，相关工程技术服务与设备制造，是一家为冶金工业及相关产业提供资源、科技、装备集成服务的大型企业集团。

(责编：胡永秋、白宇)

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