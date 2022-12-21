新华社北京12月21日电（记者吴雨）中国人民银行21日表示，当前要精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持金融体系流动性合理充裕。

谈及当前要着重抓好的工作任务时，人民银行表示，要加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。充分发挥货币信贷政策工具功能，有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。加大对民营小微企业支持力度，进一步解决好民营小微企业融资问题。引导金融机构加大对“三农”、科技创新、绿色发展、普惠养老等领域支持力度。

在推动金融平稳健康运行方面，人民银行表示，引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质头部房企风险，改善头部房企资产负债状况。推动长租房地产市场建设，按照租购并举方向加快探索房地产新发展模式。提升平台企业金融活动常态化监管水平，引导平台企业金融业务规范健康发展，支持平台企业发挥场景、数据和技术优势，在推动科技创新、提升国际竞争力、扩大国内需求等方面发挥更大作用。继续压实各方责任，推动做好重点企业集团、中小金融机构等风险化解工作，防范区域性、系统性金融风险。

记者了解到，12月19日以来，人民银行已通过14天逆回购操作提供跨年资金3580亿元，及时满足市场需求，维护年末流动性合理充裕。

人民银行强调，要高度重视做好岁末年初各项工作。要发挥好设备更新改造专项再贷款、“保交楼”贷款支持计划等政策工具效能，引导金融机构加大信贷投放，支持稳增长、稳就业、稳物价，努力保持经济运行在合理区间。要加强重要金融基础设施业务连续性保障，有针对性地加大支付清算、现金供应、金融消费权益保护等方面的工作，切实提升金融服务水平，更好满足广大人民群众合理金融需求。

(责编：袁勃、牛镛)

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