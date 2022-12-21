原标题：国家能源集团：讲好二十大精神 凝聚奋进力量

国家能源集团党组把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，广泛深入组织宣传宣讲。连日来，从集团总部到一线班组，从东南沿海到高原藏区，各种形式多样的宣讲活动有力推动了党的二十大精神直达基层、直通一线。截至目前，集团系统已开展集中宣讲5224场，覆盖党员干部职工超过10.9万人，全面兴起了学习宣传贯彻热潮。

坚持以上率下 发挥头雁作用

集团党组把抓好集中宣讲活动作为推动党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心的重要举措，高度重视，精心组织，专门研究制定宣讲方案，召开专题会议部署推动落实。党组成员坚持以上率下，带头做党的二十大精神的宣传员、宣讲员。

“党的二十大是一次统一思想、统一意志、统一行动的大会，是一次把握历史方位、坚定历史自信、增加历史主动的大会，是一次统筹大局、谋划全局、整体布局的大会，是一次彰显中国理念、中国方案、中国担当的大会……”近日，集团党组书记、董事长在国电电力带头开展宣讲，通过鲜活的事例、精辟的概括、生动的阐释，全面解读了党的二十大精神，对学习宣传贯彻进行了再动员再部署。

大家纷纷表示，要按照党中央要求，落实集团党组各项工作部署，努力把学习成果转化为解决问题、破解难题的实际行动。

对话基层职工 力求理至易明

按照集团党组安排部署，9名党组管理干部组成集团党组宣讲团分赴基层一线全覆盖开展宣讲。讲清楚党的二十大的主题，讲清楚过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，讲清楚开辟马克思主义中国化时代化新境界，讲清楚以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，讲清楚对党和国家事业的新部署新要求，讲清楚加强党的全面领导、坚定不移推进全面从严治党的部署和要求，讲清楚以顽强斗争应对风险挑战的要求……集团宣讲团成员在宣讲前深学细学、吃透精神、精心准备、力求将宣讲内容与集团发展相结合，与各单位工作实际相结合，明确宣讲方向，突出宣讲重点。

集团党组宣讲团走进安徽安庆电厂举行首场宣讲报告会。在两个多小时的宣讲过程中，集团宣讲团成员围绕深刻领会“五个牢牢把握”要求、深入学习领会党的二十大对国有企业、能源行业、基层党建工作的新部署新要求、全力做好党的二十大精神学习宣传贯彻等方面，进行了全面系统深入的宣讲。宣讲期间，集团宣讲团成员走进集控室与一线班组职工深入交流，对大家在学习和工作中的疑问进行了现场解答。

在江西省南昌市，以“现场+视频直播”形式，集团党组宣讲团成员围绕深入学习贯彻党的二十大精神、传承红土地上的红色基因、推动江西公司高质量发展等方面进行宣讲，为干部职工们带去了宝贵的“精神食粮”。

集团宣讲团成员赴海南公司进行宣讲，号召海南公司干部职工把握新形势、新任务、新挑战，勇于担当，勇于斗争，为集团创建世界一流示范企业贡献力量。期间，集团宣讲团成员深入乐东公司码头现场，了解船舶接卸和电厂燃料供应情况，在面对面沟通交流中推动党的二十大精神深入基层、走进群众、入脑入心。

集团宣讲团成员与基层干部群众深入交流互动，既全面系统介绍大会基本精神、基本内容，又抓住重点方面、关键问题集中阐释，加深了干部职工群众对二十大精神的理解与把握。在聆听中、记录中、思考中，党的二十大精神在生根、在发芽，砥砺奋进的共识在升华、在凝聚。

基层百花齐放 宣讲热潮涌起

在集团党组的示范带动下，各基层单位围绕党的二十大的新要求新部署，以多样化的形式、多元化的方式展开宣讲，激励全体干部职工鼓起闯的勇气、激发拼的劲头、保持实的干劲，积极践行“六个担当”。

专题宣讲会入耳更入心。各单位广泛通过专题宣讲的方式，既全面系统讲解党的二十大精神，又结合集团“八常”“四个不足、两个认识”，结合各自安全生产、经营管理、改革发展、项目建设等重点任务，谈认识、谈体会、谈思路，切实将党的二十大精神转化为职工能听懂、可操作的身边理论，为集团公司创建世界一流示范企业积蓄力量。

宣讲“轻骑兵”送学进一线。各单位纷纷召集大国工匠、劳动模范、优秀党员、巾帼标兵、杰出青年等职工先进典型组成宣讲小分队，发挥小、快、精特点，深入部门班组、设备车间，面向一线职工群众开展党的二十大精神互动宣讲。“轻骑兵”来自职工群众，也更懂得职工群众，用职工群众听得懂、听得进的话语，让党的创新理论飞入基层一线每个角落，让党的声音、好的政策深入人心、落地生根，激励集团公司干部职工齐心唱响嘹亮的主旋律、展现昂扬的精气神。广东公司惠州电厂2号机组A级检修现场，“党建轻骑兵宣讲团”成员正面向一线职工作党的二十大精神宣讲，浙江公司北仑电厂“锋领”宣讲分队利用班前会宣讲党的二十大精神，宁夏煤业煤制油分公司“小蜜蜂宣讲团”到岗位宣讲党的二十大精神。

云上宣讲会出新又走心。面对业务链条点多线长面广、生产经营工作一刻不能放松的现实情况，更多的单位选择把党的二十大精神唱响在云端，利用视频、直播、VLOG等载体，破解面对面宣讲难以开展的难题，打通理论宣讲最后一公里，充分发挥线上多媒体内容展现形式丰富、传播渠道广泛的优势，打造网络展播厅，把一系列职工群众喜闻乐见的文艺宣传作品呈现在眼前，让职工群众带着方便学、带着快乐学，让宣讲的正向宣传效应得到最大化发挥。国电电力京燃热电员工通过“国电电力云视听”收看快板书《来，来，歌唱党的二十大》，山西公司通过视频连线方式开展党的二十大精神云宣讲，河北公司打造“冀先锋”云媒体中心，融媒体工作人员深入生产一线采访贯彻落实党的二十大精神情况。

立足岗位宣讲话奋进。各单位党员领导干部和基层党员争做学习贯彻党的二十大精神的示范者，结合集团公司五年来的辉煌发展历程，结合企业改革发展中的生动实践案例，结合各自发乎本心的学习体会，纷纷走上讲台、进入现场主动宣讲，推动党的二十大精神进厂矿、进区队、进车间、进班组、进项目。

从雪域高原到渤海湾畔，从井下现场到生产车间，从项目建设工地到现代化的产业园区，丰富的宣讲活动不断将学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。在党的二十大精神感召下，广大干部职工以干事创业的激情、谋篇布局的智慧、坚如磐石的信心，有力回答了新时代新征程上集团公司如何实现高质量发展的时代之问。集团干部职工纷纷表示，将切实把思想和行动统一到党的二十大精神上，进一步踔厉奋发、埋头苦干、勇毅前行，以实际行动推动集团改革发展和党的建设各项事业不断取得新发展新业绩，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献新的力量。

(责编：曹淼、李源)

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