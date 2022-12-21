原标题：跳出盒子来思考，跨国企业如何打造更可持续未来？

作为跨国企业，应该如何承担起更多社会责任，创造更负责任、包容、可持续的未来？

“践行可持续发展，应当是根植于公司的DNA，实现可持续发展需要的是长期坚持、久久为功。”英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区云与行业解决方案部总经理梁雅莉在接受中新网“中国新观察”栏目专访时说。

她表示，企业的可持续发展和企业的日常运营也并非是割裂的，而应当将可持续发展融入进运营的方方面面。同时我们相信，广泛的合作能够扩大可持续发展的效应，有助于加速建立一个更负责任、更具包容性、可持续发展的世界。

访谈实录摘编如下：

中新网：ESG（环境、社会和公司治理）由于本身特有的包容性与丰富性，与绿色低碳发展等战略目标高度契合，受到企业、机构等社会各界的高度重视。英特尔对于ESG的演进有什么看法？

梁雅莉：ESG的话题是社会各界关注的热点，在英特尔看来，ESG并不是短暂的机遇，也不是一个品牌传播的话题，而是一个基本的价值观，应该融入企业的发展战略，贯穿到公司的整体运营之中。企业社会责任是英特尔战略的重中之重，英特尔致力于做负责任的企业公民，将“科技向善”融入运营理念，渗透到员工的行为和价值观中，进而扩大影响力，联动我们所处的产业生态。

早在28年前，我们就发布了公司第一份企业社会责任报告。多年来，英特尔践行企业社会责任的初心始终如一。在中国，我们会继续细化责任承诺，通过人才培养、社区服务、节能减碳等多个领域的持续投入，更加深入地参与到经济社会可持续发展的进程中。

中新网：在中国式现代化新征程上，中国将更加注重推动绿色低碳高质量发展，需要跨国企业积极融入，深度参与，展现作为，跨国企业纷纷设定自己的减碳目标，英特尔承诺到2040年实现温室气体净零排放，将如何实现这一目标？

梁雅莉：英特尔承诺在2040年前，在整个运营过程中实现温室气体净零排放，包含发电与输电、制造与全球运营、由英特尔管理的运输活动产生的直接与间接排放。为此，英特尔为2030年制订了包括“在全球业务中100%使用可再生电力”“投资约3亿美元用于设施节能，以实现累计40亿千瓦时的能源节约”等4项中期里程碑。

除了降低自身业务的碳排放外，英特尔还在努力应对其上下游价值链造成的气候影响，包括原材料提取制造和加工、OEM/ODM 加工与装配等。英特尔在这一点上的排放策略重点是与供应商和客户合作，积极采取行动以减少总排放量。英特尔积极与供应商合作以确定需要改进的领域，包括让供应商进一步关注节能和可再生能源的采购，提升化学品和资源效率等。为加快行动进展，英特尔承诺与供应商合作，在相较于不进行投资和采取行动的情况下，于2030年前将供应链的温室气体排放量降低至少30%。

中新网：在实现科学减碳、绿色发展方面，英特尔运用了哪些新技术？

梁雅莉：面对科学减碳、绿色发展的要求，英特尔坚持“减少碳足迹”、“推进绿色计算”和“扩大技术手印”。

首先，英特尔在自身生产、设计、制造中践行最高绿色标准，并尽可能让工厂的机器、建筑、供应链实现智能化，使用更智能、更安全、更高效的物联网解决方案，降低运营“碳足迹”。

同时，英特尔长期以来致力于推动绿色计算，例如：在英特尔“绿色数据中心”创新液冷散热技术中，针对中央处理器CPU采用了创新设计的歧管型单相/两相液冷水冷板散热系统，应用于搭载第四代英特尔至强 可扩展处理器的服务器中，可以使CPU芯片表面的温度分布明显改善，从而有效降低整机功耗，提高能源利用效率。与此同时，英特尔正牵头打造“绿色电脑”行业标准，联合PC产业链友商，打造可量产的“绿色电脑”并使之服务于中国企业及行业。

英特尔还“扩大技术手印”，携手合作伙伴应用英特尔技术减少环境足迹，同时发动员工及社会有生力量携手推动可持续发展。英特尔还发布“英特尔绿色数据中心技术框架”，为客户提供定制化绿色节能解决方案。

中新网：充分的个人成长、幸福美好的生活是人类的共同愿景，但在追求美好的路上我们依然面临着挑战。科技企业作为现今世界发展的主要推动力之一，能否结合自身实践介绍一下如何用技术力量赋能医疗、支持教育？

梁雅莉：英特尔在基础教育、高等教育、职业教育都有广泛涉足，运用自己的创新技术，来让不同年龄层的人士接触科技知识、学习数字技能。

英特尔通过教育扶贫计划，为信息化设备陈旧、匮乏的农村学校捐赠设备；利用自身技术优势，建立智慧教育生态联盟，打造360度教育创新解决方案，帮助农村学校通过物联网连接优质教育资源；英特尔还倡导校企联盟、创新职教，自2005年以来已通过“英特尔杯”职业技能大赛、双师型课程等活动，让国内3万名高职院校学生受益。

在医疗方面，英特尔与医渡云在“惠民保”项目中合作——英特尔为医渡云提供技术支持，协助医渡云为“惠民保”项目提升平台的高并发和低延时处理性能，打造更多智能化的系统和应用，更高效、智慧地普惠大众。

英特尔还与江丰生物合作，利用人工智能技术，在河北、江苏、四川等地展开宫颈癌筛查的项目。例如，传统的筛查中，1200的单日制片量需要6个人完成，现在有了AI技术的加持，在制片量不变的情况下，诊断效率从600人次提升到1200人次，是一倍的提升；而诊断识别率从2%提升到了5.14%，也是一倍多的提升；同时，报告的发放时长从仅靠人工筛查的14天缩短到了5天，缩短了60%以上，为患者争取了宝贵的时间。

中新网：2022年北京冬奥会给我们留下了美好的印象，作为一家领先科技企业，如何加速创新技术在体育赛事中的使用和落地？

梁雅莉：在2022年北京冬奥会开幕式上，漫天流动的风雪在滑冰运动员的脚下实时消散、五百多个孩子如晶莹的雪花在舞台上欢笑嬉戏，这些令人印象深刻的画面背后，是英特尔用创新技术帮助实现开幕式节目的关键创意。英特尔以基于英特尔至强可扩展处理器的3DAT技术，联合第三方专业团队定制开发了“基于人工智能技术的演出实时特效系统”，应用在《致敬人民》和《雪花》两个节目中，将科技之美与唯美艺术和奥林匹克精神传递给世界。

3DAT技术不仅应用在节目中，其实它的作用体现在体育运动的很多方面，比如助力运动员的日常训练。在精准分析运动姿态、聚合运动数据的基础上，教练员可以在3DAT技术的支持下整理并提出科学训练计划和专业策略，有效提升训练效率，帮助运动员释放运动潜力，提升竞技表现，是推动体育事业发展的重要技术。

作为技术领导者，英特尔将继续凭借在软件、芯片和平台方面的深度与广度的独特优势，不仅助力体育健儿在赛场上创造“更高更快更强”的辉煌成绩，携手更多合作伙伴将创新技术加速应用到更广泛的体育赛事中，也应用到人们生活、工作、娱乐的方方面面。

中新网：数据显示，英特尔中国的志愿者服务大概达到了9万个小时，员工参与达到70%。英特尔为何如此重视志愿服务？

梁雅莉：英特尔的志愿精神是我们宝贵的财富，英特尔具备系统的机制和资源，长期支持、组织员工广泛参与志愿服务项目，可以说 “责任感”已经深深印刻在我们每个人的心里，这也让英特尔员工的专业知识和应用技术能够更好的为社区和社会发展贡献力量。

英特尔的志愿服务由来已久，以“助盲跑”志愿服务项目为例，英特尔已经连续六年支持“助盲跑”活动，让更多的盲人走出了家门，增强了体质，丰富了见识，找到了幸福，让他们得到了更多的社会关注和认可。

2022年，英特尔北京志愿者还携手百位助盲团盲友和志愿者到冬残奥会开幕式现场以及英特尔冬奥科技体验中心体验奥运精彩。其中还有一个故事，在2022北京冬残奥开幕式点燃主火炬环节，在万众瞩目下，盲人火炬手李端摸索了多次也未能将火炬棒嵌入主火炬台。这段时间全场鸦雀无声，突然，观众席上一声“加油”划破黑夜，紧接着，全场响起如雷掌声和“加油”声，李端终于成功点燃主火炬。现场观众那声让人破防的“加油”，就来自助盲团的志愿者。虽然看不到光，但是这一声“加油”和火炬在那个夜晚为众人点亮了夜空。

英特尔的志愿活动还有很多，比如英特尔成都工厂志愿者已连续九年参与云桥湿地的保护，在湿地生态恢复、设施建设和湿地保护、宣传教育等多个方面取得了良好成效。在2022年国际护士节还组织了“英特尔致敬白衣天使”志愿者活动，向奋战在一线的抗疫工作者致敬，还有“关爱自闭症”“小橘灯公益朗读”“生态农场”等诸多志愿者项目，英特尔也将继续发扬志愿精神，为社会发展做出贡献。

中新网：能否结合自身实践，谈谈对企业承担起更多社会责任，创造更负责任、包容、可持续的未来的建议？

梁雅莉：践行可持续发展，应当是根植于公司的DNA，实现可持续发展需要的是长期坚持、久久为功。企业的可持续发展和企业的日常运营也并非是割裂的，而应当将可持续发展融入进运营的方方面面。同时我们相信，广泛的合作能够扩大可持续发展的效应，有助于加速建立一个更负责任、更具包容性、可持续发展的世界。

我们坚信，要实现企业的可持续发展，也需要重视人的可持续发展。在英特尔内部，我们相信“世界级的人才是我们一切工作的核心”，努力构建多元包容的企业文化。例如，为了提升女性职业价值和领导力，我们推出了“技术行业人才多样化”计划和相关领导力项目，帮助公司培养女性管理者、女性首席工程师和计算机科学家后备人才等；此外，从X世代(65后)到Y世代(80后)，再到Z世代(95后)，英特尔都在努力地改变管理实践来迎合代际变化，寻求可能的平衡点，从而形成合力向前推进。

科技的作用前所未有的重要，而半导体技术是数字世界的基石。这赋予了英特尔独特的角色和优势，能够更好地释放科技的力量，从而在不同的方方面面创造更大的社会价值。站在创新的最前沿，我们希望以对世界更真切的责任感和更精准的行动力，将“科技向善”融入公司的战略和运营，渗透到员工的行为和价值观中，去创造更负责任、包容、可持续的未来。

(责编：董童、李源)

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