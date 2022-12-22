各地民营企业 积极作为谋发展
各地民营企业不断寻求商机、开拓创新，抢抓高质量发展机遇，推动我国经济持续稳定发展。
近年来，福建安踏集团坚持提质量、创品牌，持续推进科技创新，从原本的家庭作坊式工厂，成长为全球第三大体育用品集团。
2015年产值跨过百亿元大关；2020年超过355亿元。
在安踏运动科学实验室，工作人员正在演示企业独立研发的新材质。连续多年，安踏的创新研发成本占比一直超5%，如今安踏已拥有200多名设计师和研发专家，累计申请国家创新专利超2000项。截至去年，安踏已累计投入56亿元，用于自主创新研发，到2030年累计投入将达到200亿。
安踏集团创新实验室 创新实验副总监 郑志艺：这个是我们刚刚成功研发的前掌跑姿跑鞋，它的中底材料用了最新的氮科技技术，我们将不断持续投入创新研发，助力健康中国。
如今的安踏逐步走出一条多品牌、全渠道的发展道路，2021年，安踏运动服饰及运动鞋全国市场占有率达到了16.2%，位列中国同类企业首位，海外业务占比已超过40% ，供应链及生产基地分布在欧、美、亚三大洲的18个国家和地区。
安踏集团执行董事 专业运动群首席执行官 吴永华：这次经济工作会议，给了我们民营企业非常大的信心，一直以来，国家和各级政府出台了很多具体的扶持政策，比如在企业研发和创新投入方面，给予配套的税收优惠；对于我们重点的研发项目有专项资金支持；我们将继续心无旁骛，守正创新，坚守实体，发挥民营企业的责任与担当，为中国经济作出我们应有的贡献。
走进位于江苏镇江的惠龙易通信息数据中心，墙面上巨大的电子屏滚动显示着全国各地的即时交易信息。
惠龙易通国际物流股份有限公司呼叫中心工作人员 娄芸：我们这个平台连接着65万家企业、263万车船主，业务范围覆盖全国31个省市自治区，现在每天业务是8万单。
惠龙易通是一家现代服务业民营企业，企业探索网络货运新模式，打造互联网、物流网、车联网为一体的新一代数字物流平台。企业创新搭建的全国性平台，能让等车的货主、找货的车主以最快速度找到最匹配的资源。如今，会员已超过330万。
惠龙易通国际物流股份有限公司董事长 施文进：接下来，我们信心十足，继续推进现代物流体系与制造业实现经济更深度融合，实现量质齐升，更好地服务国内国际双循环。
近几年，江苏全省服务业年增加值接近6万亿元，占比超过50%，经济结构不断优化。服务业已成为经济高质量发展的有力支撑。
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