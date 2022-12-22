1至11月快递业务量累计完成1002.1亿件
2022年12月22日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月21日电 （记者李心萍）国家邮政局数据显示，1至11月，快递业务量累计完成1002.1亿件，同比增长2.2%；快递业务收入累计完成9569.8亿元，同比增长1.6%。
从业务类型看，1至11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.3%和10.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
从地区分布看，1至11月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.7%和7.4%，业务收入比重分别为77.6%、13.4%和9.0%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点，快递业务收入比重下降0.6个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点，快递业务收入比重上升0.1个百分点。
(责编：袁勃、牛镛)
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