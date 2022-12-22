原标题：新华三谌平：在探索中前行，新华三数字化变革的术与道

站在2022年这个时间节点，回首新华三集团自身数字化历程，已经实现了从传统信息化到数字化变革的跃迁。数字化红利之下，新华三也凭借自身积累的数字化实践经验，带动产业发展驶入快车道。

如今，在数字化变革转型的驱动下，新华三集团企业运转和员工的工作效率得到实质性提升，管理水平与决策能力获得显著提高。在此基础上，新华三通过数字化技术促进业务创新，依托数字化组织赋能业务变革，以敏捷迭代的路线，保持数字化方向正确性和先进性，持续推进数字化变革的深化升级。

从数字化的实践者到领导者，总结新华三集团几年来的数字化进程，我们可以将新华三的数字化历程总结归纳为系统化整合、精细化管理、数字化变革三个阶段。在系统化整合阶段，通过企业数字化能力建设，新华三实现了业务的系统化和平台化，达成了业务全面在线的目标。精细化管理阶段，依托业务战略和技术战略的结合，企业数字化系统实现了服务化移动化，推动企业经营管理从经验决策转向科学决策。在数字化变革阶段，则通过数字创新、数据决策、数智赋能，实现了云智原生时代的工作和业务模式创新。在这一阶段，新华三凭借数字技术驱动业务模式创新，在技术上实现智能化和云原生。

当然，这三个阶段在企业实际的数字化进程推进中，并没有明确的分界线。在新华三集团自身数字化实践中，针对企业不同的业务数字化步伐，在不同领域这几个阶段甚至在同步推进实施。通过对自身数字化进程的评估，我们认为，新华三已经进入到了数字化变革阶段。在自身数字化能力不断飞跃的基础上，新华三也通过持续的技术创新，不断总结数字化进程中的实践经验，凭借对业务的深刻理解和对数字化转型的精准洞察，在不停的打磨与迭代中，构建了全新的数字化变革方法论。依托新华三丰富的自身实践，衍生出了众多产品和行业解决方案，已经在政府、运营商、制造、教育、医疗、金融、交通、园区等领域取得显著成效，成为促进数实融合发展的重要力量。

以紫光股份智能工厂为例。针对目前我国制造业数字化能力普遍不高，抵御外部风险能力较弱等问题，新华三集团基于对国家战略的理解，深度融合工业互联网、人工智能、IoT、5G等新兴技术，打造出了全新的智能工厂。智能工厂建立了全链条、高效协同、全生命周期的服务性制造模式，成为智能工厂建设的新标杆。

在这个智能工厂里，通过智能计划调度、智能物流管理、智能生产管理、智能设备管理、智能质量管理等五大核心建设内容，全面重塑传统制造流程，让柔性化、智能化、个性化的制造模式成为可能。

智能计划调度通过生产全流程协同，提升急单满足率50%，产业链协同率大幅提升。智能物流管理提升物料出入库速度20%、整体配送效率提升50%。智能生产管理让工厂整体自动化率高达88%，稳居业界第一。智能设备管理助力柔性制造缩短订单交付周期65%。智能质量管理实现全流程质量数据可视，降低70%的误判率，减少了67%的检验人员，推动工厂质量管理的精细化和智能化。

在智能工厂建设和运营过程中，新华三集团在研发、制造、管理等方面梳理出多种共性化技术并打造了可复制的智能工厂解决方案。依托在智能制造领域的技术与模式创新，新华三打造了智能制造新高地，为未来工厂的进化指明了方向。

“变革”，是现阶段新华三集团一直推进的方向。新华三 希望能够把业务发展与公司战略，与数字化一起，放在同一高度，通过数字化技术创新，颠覆现有所有业务模式。在这一战略思路的引导下，新华三全新打造的新华三商城，不仅满足了企业自身业务发展的需求，也打通了原厂、合作伙伴、用户三者之间的通路，减少了中间流程，为企业提供一站式ICT服务。

新华三商城将新华三长期积累沉淀的解决方案、产品管理、订单管理、售后服务、线上培训等数字化能力开放给各级用户，集“产品、方案、咨询、培训、交付、服务、金融”等功能于一身，为用户和合作伙伴提供更便捷、高效的商城服务体验。未来，商城将持续升级优化，丰富商城的功能与内容，实现供应链对接、政采平台对接等功能，引领行业变革新航向，赋能百行百业的数字化转型。

与紫光股份智能工厂和新华三商城这种大型项目不同的是，很多企业在数字化过程中会遇到资金紧缺、预算不足的情况。因此，企业在数字化转型的进程中，不能追求一蹴而就，也不能大包大揽，数字化转型更不是要把之前的投入全部推倒重来。新华三集团在数字化实践中就非常强调数字化基础，尽量保护之前的投资，充分利旧，用最小的投资，实现效果产出最大化。我们推荐企业找到适合自身情况的切入点，在整体规划之下，分阶段分片地推进实施。即使是从小的数字化场景入手，也能通过敏捷交付和迭代，让企业快速看到数字化带来的收益，为后续工作奠定良好的基础。

通过自身数字化变革实践，引领产业转型升级的过程中，我们见惯了业界企业转型过程中经历的沟沟坎坎。在总结自身数字化成功经验的基础上，新华三集团也提出了“1335”战略愿景，希望通过1335战略，为行业企业数字化指明方向。企业可以通过新华三已经验证过的、有共性的正确路径，大幅缩短数字化中的试错过程，以最低的成本，找到适合自己企业的突破口。

对于新华三集团来说，“1335”愿景指的是1个数字大脑、3个统一门户、3类体验升级以及5大能力平台。对不同行业、不同企业而言，可以参考新华三“1335”框架，采用符合自己行业及企业的愿景框架。从新华三助力企业数字化转型的案例来看，很多企业对数字化转型过程中建设1个数字大脑，打造自己的超级APP门户，通过能力平台提供自身及客户体验，都有比较一致的认同感。我们认为，新华三的“1335”数字化变革愿景，对于任何行业都有现实的参考性，新华三也希望“1335”愿景能够以点带面，为行业数字化起到抛砖引玉的效果。

回顾集团自身的数字化之路，新华三集团一直秉承这样的发展路线：先将新兴技术用于内部的数字化实践，通过不断的试错，持续优化技术与业务流程。试错、反思、迭代、总结，贯穿了新华三自身数字化的整个过程。在此过程中，新华三也通过自身实践经验，将有共性、可复制的产品与方案，赋能百行百业，助力产业数字化升级。展望未来，在“云智原生”战略指引下，新华三将通过不断演进的“数字大脑”，继续探索数字化变革的未来方向，在自身实践的基础上，赋能行业数字化转型，践行数字化解决方案领导者的责任与担当。

(责编：董童、李源)

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