李 拯

从经济发展规律来看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环，实施扩大内需战略可谓正当其时

推动实施扩大内需战略，不仅具有战略上的必要性、前瞻性，而且具有战术上的可行性、操作性

内需潜力不断释放，对经济增长的贡献越来越大，已经成为中国经济发展的一个鲜明特征。近日举行的中央经济工作会议强调要“纲举目张做好工作”，排在首位的就是“着力扩大国内需求”。中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，要求坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，深刻阐释了推动实施扩大内需战略的规划背景、重大意义、工作原则、发展目标、重点任务、方法路径等重大问题，为我们在未来一个时期扩大国内需求描绘了战略蓝图。着力扩大国内需求，形成强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘，将为加快构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

从经济发展规律来看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环，实施扩大内需战略可谓正当其时。从消费升级来看，当前人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”，呈现多样化、多层次、多方面的特点，扩大内需可以更好满足人们的美好生活需要。从市场规模来看，我国有世界规模最大的中等收入群体，是全球最具成长性的消费市场，扩大内需将进一步发挥超大规模市场优势。从国际环境来看，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济增长不平衡不确定性增大，扩大内需将有助于以自身的稳定发展有效应对外部风险挑战。从经济循环来看，扩大内需将促进国内大循环更为顺畅，并更高效率实现内外市场联通。可以说，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。

推动实施扩大内需战略，不仅具有战略上的必要性、前瞻性，而且具有战术上的可行性、操作性。经过多年积累，我国扩大内需已取得显著成效。消费基础性作用持续强化，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，消费新业态新模式快速发展；投资关键作用更好发挥，我国资本形成总额占国内生产总值的比重保持在合理水平，为优化供给结构、推动经济平稳发展提供了有力支撑；国内市场运行机制不断健全，“放管服”改革持续深化，营商环境不断优化；国际国内市场联系更加紧密，我国已成为全球第二大商品消费市场，带动进口规模持续扩大、结构不断优化。在此基础上，居民消费提质扩容潜力巨大，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展催生巨大投资需求，全国统一大市场加快建设有利于充分激发市场活力，这些都将为进一步扩大内需提供坚实基础、打开广阔空间。

推动实施扩大内需战略，还需要锚定2035年远景目标和“十四五”时期主要目标，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，使扩大内需成为一个可持续的历史过程。中央经济工作会议强调，要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需。坚持问题导向，瞄准有效供给能力不足、分配差距较大、流通体系现代化程度不高、消费体制机制不健全等堵点难点，才能更好把握扩大内需的重点任务和主攻方向。这就需要加快培育完整内需体系，按照生产、分配、流通、消费和投资再生产的全链条拓展内需体系；促进形成强大国内市场，着力挖掘内需潜力，通过优化市场结构、健全市场机制、激发市场活力、提升市场韧性，进一步做强国内市场；支撑畅通国内经济循环，持续推进各种要素组合有机衔接和循环流转，以国际循环提升国内大循环效率和水平。

最终消费是经济增长的持久动力。从大街小巷奔驰穿梭的新能源汽车，到引发年轻人热捧的国潮国货，从手机上的指尖滑动，到云逛街的沉浸式体验，今天，国内需求正在持续迸发出巨大活力。展望未来，随着扩大内需战略深入实施，国内大循环将不断增强内生动力和可靠性，国内需求将日益成为中国经济增长的主引擎，中国经济将更加不惧风雨、砥砺前行。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经