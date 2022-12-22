浙江淳安
民宿经济促振兴
淳安县文昌高铁小镇风光。
近年来，浙江省淳安县文昌高铁小镇依托当地文屏湾、氧心谷等生态自然景观和民宿产业资源优势，大力发展民宿经济、文旅产业等农村新业态，带动农民增收致富，促进乡村振兴。
“现在坐在家里开民宿就能赚钱，以前哪能想到！我家民宿仅有6个房间，今年在原有基础上增加了观星天窗、露天KTV、户外烧烤区、泳池加热器、网红拍照打卡点等配套设施，大大增强了游客的入住体验感，吸引回头客无数，周末几乎都是满房，正式营业的5个月以来，接待游客400余人”，揽湖民宿老板高兴地说。
为推动民宿经济发展，当地成立了千岛湖文屏湾文化旅游公司，将民宿纳入公司统一管理，提升民宿专业化运营水平，还引进导游主播、民宿经营管理、服务运营等旅游服务人才100余人，助力民宿产业发展。不仅如此，当地还主动盘活农村闲置物业楼和闲置土地，引进“山水健身房”云端训练营、千岛湖泊卡汽车文化主题营地等文旅“共富工坊”项目，为民宿经济引流，直接带动农户增收，同时联合县旅游协会，每年不定期开展民宿管家等培训活动，不断提升民宿经营人才、导游主播服务技能，保障当地村民实现家门口就业，助力乡村振兴。
随着民宿经济的蓬勃发展，文屏精品民宿村名气越来越大，一些在外读书的大学生毕业后回到家乡，利用所学创新创业。2020年，返乡大学生在家乡文屏村开办“采韭小集”民宿，当年9月开业后生意一直不错。今年七八月旅游旺季期间，客房爆满，客房预定率达到100%，接待游客2000余人。
今年初，在上海创业的乡贤刘州返乡投资120万元，通过租赁盘活村内闲置农户房间和村集体房屋，在东树坑村建成集生活居住、健康养生、旅游观光等于一体的高端民宿，解决村内约20人的就业。
据介绍，当地政府还积极对接浙江旅游职业技术学院等本地高校，签订校企合作协议，每年组织高校输送实习生到民宿实习就业，并成立“全省大学生乡村振兴实践工作站”，聘请高校师生入驻民宿村，结合当地景点、民俗特点，开展民宿文化创意、民宿经营管理、直播营销培训。同时，每年定期开设民宿管家课堂，为民宿业主提供“民宿+文化”“民宿+休闲”等融合式主题培训，进一步提升民宿业态质量，推动文旅产业提升发展。
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