本报记者 周姝芸

赵储珺是一位活泼开朗的姑娘。她喜欢舞蹈并积极参加校园各种社团活动。

赵储珺（中）高中获奖时和老师合影。

赵储珺（前排左下）在留学期间与同学合影。

近日，2022罗德中国奖学金评选结果揭晓，4名决出的“罗德学者”将在明年赴英国牛津大学深造。来自美国哥伦比亚大学的赵储珺经过层层选拔成为获奖者之一。

赵储珺学习生物医学工程，留学期间有着丰富的科研经历，科研成果发表于多个国际期刊。

本报记者日前采访了这名优秀的女孩，一起来听听她的留学故事。

“从小我就真切地体会到医学能惠及患者、造福他人”

“我的父亲是一名心脏外科医生，他经常飞往全国各地为患者做手术。所以从小我就真切地体会到医学能惠及患者、造福他人。”赵储珺目前是美国哥伦比亚大学生物医学工程专业的一名大四学生，她坦言，生物医学是她很早就明确的学习方向。

高中时，赵储珺来到美国马萨诸塞州北野山中学，在完成高中课业的同时，她开始主动向生物医学方向探索。赵储珺说：“高二时，我向哈佛大学医学院申请选修了生物医学相关的课程，完成了2个学期的内容。后来我向该学院的教授发邮件并附上成绩单等信息，询问是否有机会参与实验室的工作，顺利地得到了他的许可。”

在哈佛大学医学院，赵储珺对科研工作有了更具体的了解。她说：“我所在的团队约有20人，几乎都是博士生和博士后。作为一名高中生，我资历尚浅，专心向各位优秀的前辈学习各种实验方法和技巧，打好做实验的基础。更重要的是，通过学习他们思考问题的方式，我得到了许多启发。我很幸运，能较早接触到科研并置身在优秀的队伍中，这是我的科研启蒙项目。”

进入哥伦比亚大学后，赵储珺主修生物医学工程，专业绩点排名第一。同时，她更加积极地参与各类科研项目，在加州大学伯克利分校、纽约纪念斯隆—凯特琳癌症中心做过研究。“每当我和团队成员在研究中有一点突破，或者发现了新的东西，我就会感到激动兴奋。在我看来，生物医学的科研工作很有意思，能满足我的好奇心。”赵储珺说，“与此同时，科研结果能推动医学发展，为更多人带来福利，因此一点一滴的新发现都令我有成就感。”

“我喜欢把时间填满，忙碌的生活令我开心”

“我对生物领域的各方面都感兴趣，想拥有更多与专业相关的工作体验，因此，去不同领域实习是个好选择。”赵储珺说。

在校期间，赵储珺在药物研发、科学杂志媒体运营、医药行研等岗位实习，这让她收获了新的认知。她说：“在调研国内生物医药企业时，我了解到了科研成果转化为治疗药物的情况。科研人员在实验室中取得突破是重要的开始，而如何将尖端的科研成果转化成药，尤其是治疗癌症、罕见病的药，真正惠及患者也很重要。我希望未来有更多新技术能实现治疗方法的转化，为患者带来希望。”

在繁忙的学业外，赵储珺喜欢舞蹈。她加入了美国舞蹈荣誉学会，并曾在美国舞蹈艺术节表演。她说：“我从幼儿园时期开始跳舞，师从舞蹈演员汪其凤学习芭蕾，当时参加了不少表演。后来，在美国读高中时我学会了现代舞、爵士舞等舞种。我高中的舞蹈老师注重用舞蹈来讲故事。我深深体会到了舞蹈具备打动人心的力量，它是一种传递情感的方式。”

在学校，赵储珺还是美国工程荣誉学会哥伦比亚大学分会的副主席、哥大系统生物学社团的项目带头人。她说：“科研、工作、兴趣爱好都是我生活的一部分，因此我会做好平衡各项活动的时间分配。我喜欢把时间填满，忙碌的生活令我开心。”

“希望可以通过研究，推动世界朝更好的方向改变”

谈及和罗德奖学金的缘分，赵储珺说她小时候就对“罗德学者”心怀敬佩，还有几位“罗德学者”偶像。“刚得知今年的罗德奖学金申请启动时，我有些犹豫，担心自己资历不足。一番左思右想后，我决定抓住机会试一试，便开始准备申请文书，反复修改，赶在截止日之前递交了申请。之后我经历了一系列选拔过程，最终荣幸地成为了获奖者之一。”

拿到罗德奖学金后，赵储珺计划在牛津大学攻读工程学博士学位，选择该方向源于她听到的一场讲座。赵储珺说：“今年夏天，我参加了学校组织的一个暑校项目，主题为大数据和数据科学在生物医学中的应用。这期间，一位来自牛津大学的老师介绍了工程学中生物医学工程人工智能方向的研究，他在牛津大学的科研团队专注于利用人工智能做医疗辅助，帮助缺乏医疗资源的地区做诊断，这对我很有吸引力。”

赵储珺说：“之前在上海的医院临床见习时，我曾接触到许多从全国各地赶来的患者。他们中有不少来自偏远地区，为了获得好的医疗资源辗转奔波，十分辛苦。而人工智能的发展能打破地域限制，帮助偏远地方医院提升诊疗水平，让患者在当地就能获得与大城市一样的医疗服务。作为一名生物医学学子，我希望可以通过研究，推动世界朝更好的方向改变。”

(本文照片由受访者提供）

延伸阅读

罗德奖学金创立于1903年，是世界上历史最悠久的国际奖学金项目。罗德奖学金每年从全球选拔100余位“罗德学者”，资助他们前往英国牛津大学深造。

罗德奖学金于2015年在中国大陆地区正式开放申请，每年从中国选拔4位“罗德学者”。

(责编：罗知之、陈键)

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