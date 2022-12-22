原标题：力争粮食产能再上新台阶

粮食综合产能是衡量一个国家粮食安全的重要指标。提高粮食综合产能不可能一蹴而就，要把新一轮千亿斤粮食产能提升行动融入乡村振兴战略，完善粮食产能提高机制，推动粮食产量在高基点上实现新突破。

粮食要“吃得饱”，还要“吃得好”。当前我国粮食安全问题已经从“吃得饱”转为“吃得好”，从口粮安全问题转为饲料粮安全问题。要把中国人的饭碗牢牢端在自己手上，就要在高起点上再次推动粮食产量跃上新台阶。刚刚召开的中央经济工作会议提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，这将有助于进一步挖掘粮食增产潜力，为保障粮食安全夯实基础。

持续提高粮食综合生产能力是保障国家粮食安全的重要基础。当前我国粮食安全形势总体是好的，粮食安全是有保障的，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全，人均粮食占有量达到483公斤，高于人均粮食占有量400公斤的国际水平。然而，我国粮食安全仍然面临着风高浪急的国际形势、持续增长的国内需求，以及资源约束趋紧、种粮比较效益低、极端气候频发、结构性矛盾比较突出等潜在风险隐患。持续提升粮食综合生产能力，不断挖掘粮食增产潜力，能够更好地保障粮食安全。

粮食综合生产能力是指在一定时期、一定技术条件和生产要素投入下国内可以稳定达到的粮食产出能力，是衡量一个国家粮食安全的重要指标。我国一直高度重视提升粮食综合生产能力，粮食产量从1949年的11318万吨提升至2022年的68653万吨，70多年间增加了6倍以上，就是粮食产能提高的具体表现。2009年我国启动实施《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009—2020年）》以来，粮食产量连续迈上了1.1万亿斤、1.2万亿斤、1.3万亿斤的台阶，粮食生产能力潜力充分释放，粮食增产难度越来越大。自2015年以来，粮食产量已经连续8年稳定在1.3万亿斤以上。今年全国31个省（区、市）中，有23个省份实现了增产，其中，除了河南恢复性增产49亿斤，新疆、内蒙古、山东、山西、吉林粮食增产均超过8亿斤，其他省份增产不多。因此，实施新一轮粮食产能提升行动势所必然。“十四五”规划首次将粮食综合生产能力作为安全保障类约束性指标，党的二十大报告提出要全方位夯实粮食安全根基，足见国家对提升粮食产能的重视。

实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，不能走以前那种资源消耗型的老路子，而是要走绿色发展高质量发展的新路子，全方位夯实粮食安全根基，确保产得出、供得上、供得优。全面落实粮食安全党政同责，深入实施藏粮于地藏粮于技战略。耕地是粮食生产的命根子，坚守18亿亩耕地红线，持续推进高标准农田建设，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。据评估，建成以后项目区的耕地粮食产能平均提高10%到20%。科技创新是粮食持续稳定增产的根本途径，目前我国农作物良种覆盖率在96%以上，良种对农业增产的贡献率达到45%。深入实施种业振兴行动，培育推广一批高产优质、多抗广适的突破性新品种，强化农业科技和装备支撑，推动良种、良法、良机与良田有机结合，不断提升粮食单产水平。健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，充分调动农民种粮积极性和地方抓粮积极性，特别是主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量，持续提升粮食综合生产能力，共同扛起保障国家粮食安全的重任。

粮食综合产能提升是一个缓慢的过程，不可能一蹴而就。要坚持农业农村优先发展，把新一轮千亿斤粮食产能提升行动融入乡村振兴战略中，在干部配备、要素配置、资金投入和公共服务方面要优先考虑，不断完善粮食产能提高机制，加快农业农村现代化进程，努力推动粮食产能迈上新台阶，粮食产量在高基点上实现新突破。

(责编：罗知之、陈键)

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