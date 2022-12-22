陈果静

原标题：数字人民币扩围提升金融普惠性

数字人民币试点地区近期再度扩围。据数字人民币APP显示，除了最早开展试点的深圳、苏州、雄安、成都四地，目前试点范围已扩大到广东、江苏、河北和四川4省，此外还增加了山东济南市、广西南宁市、防城港市和云南昆明市、西双版纳傣族自治州作为试点地区。

此次扩围是数字人民币试点地区年内的第二次扩围。今年3月31日，人民银行宣布有序扩大试点范围，在原有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。此次扩围前，人民银行先后选择15个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。

数字人民币试点范围进一步扩大，有助于延伸数字人民币服务触角，提高金融普惠性。在前期试点中，数字人民币业务的技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性均得到了有效验证。数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。当前，不论是数字人民币钱包的交易规模，还是钱包开立数量都屡创新高。人民银行最新数据显示，截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。

进一步扩大试点范围，有利于充分挖掘数字人民币的特色功能，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥积极作用。据不完全统计，2022年以来，各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了超过30次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回补与潜力释放。以数字人民币结算的碳普惠平台、绿色骑行活动，为实施“双碳”战略提供新抓手。多地电子政务服务平台开通数字人民币支付服务，支持线上线下渠道办理各类公共事业缴费，利用数字人民币发放退税资金、医保月结款专项资金、困难群众帮扶资金、“专精特新”企业扶持资金等。此外，数字人民币服务下沉到县域农村，基于农产品销售、惠农补贴发放等特色场景拓展农村金融服务覆盖面，助力乡村振兴和“数字乡村”建设。

接下来，应进一步深化数字人民币在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用，让更多的企业、个人感受到数字人民币的价值和魅力。同时，还应充分发挥社会各界参与方的积极性和创造性，加大资源投入，促进受理环境建设提质增效。支持各机构竞争选优、激励相容，推动形成有利于行业可持续发展的平衡机制。此外，还应找好数字人民币发展与安全的平衡点。进一步完善数字人民币相关法律法规和行业配套政策，夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位。发挥金融基础设施作用，强化对数字人民币业务、风控、技术、安全等方面的统筹协调，牢牢守住安全运营底线，为推动数字人民币在更大范围内推广应用积累经验、打好基础。

(责编：罗知之、陈键)

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