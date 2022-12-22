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原标题：盾构机：畅销“一带一路”的新国货

12月的郑州，寒潮突袭。位于此地的中国中铁工程装备集团有限公司（以下简称中铁装备）盾构总装车间内，却热火朝天。一台台数米高、近百米长的盾构机矗立着，机器轰鸣，数十名工人调试设备、吊装货物，忙碌而有序。

“这几台出口德国、土耳其、巴西的盾构机，已先后通过了客户验收。其中编号‘中铁1144号’的盾构机将用于德国汉堡热能隧道项目，这是国产盾构产品首次进入德国市场。”中铁装备国际事业部职员、出口德国盾构机项目经理邓亚东对科技日报记者说，国产盾构机出口到老牌制造强国德国，充分证明了国际市场对中国高端装备制造的肯定。

盾构机，全称隧道掘进机，是隧道施工的利器，因其动辄几层楼高的庞大体型，加上集光、机、电、液、传感、信息诸多技术于一体，而被称为“工程机械之王”。德国汉堡热能隧道项目是从易北河南侧开挖，下穿易北河与北侧相连的供热隧道项目，项目建成后将提升当地冬季供热能力。

“取得订单的关键，是我们的技术方案更先进并有针对性。”邓亚东说，由于德国汉堡热能隧道项目大埋深、高水压、沉降精度控制高等特点，中铁装备技术团队采用个性化设计，研制出“中铁1144号”。这台由应用多项自主创新技术的直径4.47米土压平衡盾构机，得到了客户的高度认可。

国产盾构机正获得越来越多发达国家的青睐。中铁装备国际事业部职员邓鹏飞这几天正忙着与意大利客户敲定合同细节，因为时差原因，他经常要工作到深夜两三点。

今年7月12日，在格鲁吉亚南北走廊一个公路隧道施工现场，意大利第一大国际承包商7人代表团到此进行施工观摩。施工采用的是由中铁装备提供的“高加索号”——世界最大直径硬岩掘进机。施工过程中，设备掘进与拼装同步作业，掘进效率提升了20%到30%。

“这台单护盾TBM（全断面硬岩隧道掘进机）具备连续掘进的功能，而且在连续掘进过程中，油缸压力可实现完全自动控制，太厉害了！”实地观摩令意大利代表惊呼。作为业内人士，意大利代表们都很清楚，传统盾构机施工作业时，盾构机每向前掘进一环，就需原地停下、完成一环管片拼装，再继续掘进。

“由于突破了盾构机连续掘进技术，我们获得了意大利3台直径9.16米盾构机订单。”邓鹏飞说，在为意大利提供的技术方案中，除连续掘进技术以外，还有新研发的低碳环保“绿色盾构节能系统”，该系统通过对掘进过程中主驱动、推进、出渣、电气等各系统的自动智能化管理，使其能源效率最大化，保证了项目安全、优质、高效。

以核心技术为引领，以品质服务为保障，国产隧道掘进机逐渐在世界形成“中国制造新品牌”。

2018年，两台大直径盾构机应用于阿联酋迪拜项目，这是目前我国出口海外的最大直径土压平衡盾构机；2019年，中铁装备中标意大利Cepav高铁项目、丹麦哥本哈根地铁项目、法国大巴黎地铁项目的盾构机订单，打破了国外同行对欧洲高端市场的垄断；2020年，中铁装备研制的大直径硬岩掘进机应用于澳大利亚雪山2.0水电站项目建设；2021年，中铁装备研制的15.08米大直径硬岩掘进机应用于格鲁吉亚一条公路隧道，这也是世界最大直径硬岩掘进机。

“2021年，中铁装备出口销量增长了50%。今年，我们出口葡萄牙、奥地利、意大利、土耳其的盾构机先后下线。”中铁装备党委书记、董事长赵华说，截至目前，中铁装备盾构/TBM订单总数1500台，已出厂近1300多台，产品先后出口法国、意大利、韩国、新加坡、阿联酋等32个国家和地区，产销量连续5年世界第一，国产盾构机已成为畅销“一带一路”新国货。

党的二十大报告提出，“加快建设世界一流企业”“推动共建‘一带一路’高质量发展”。“未来，我们将持续强化原始创新和自主创新，加快基础共性技术研究和新材料创新步伐，加大新产品、前沿技术的研发力度，积极抢占世界掘进机技术制高点。”赵华表示。

(责编：罗知之、陈键)

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