原标题：中国标准地铁时速120公里B型车株洲下线

科技日报株洲12月21日电 （记者俞慧友）21日，中国标准地铁时速120公里B型车在株洲下线。这列搭载时速120公里永磁同步牵引系统的地铁列车，将运用于无锡至江阴城际轨道交通工程“锡澄S1线”。这同时意味着，无锡首个高速城际轨道交通示范性项目落地，和中国中车首个智慧城轨示范线项目落地。

锡澄S1线首列车采用B型车6节编组，最高运行时速120公里，最大载客量达2032人，具快速、智慧、绿色、节能、舒适等特点。据悉，这也是时速120公里的永磁同步牵引系统在我国城轨车辆上的首次应用，并实现了120km/h速度等级的永磁同步牵引技术的批量开发与应用。

此外，列车采用了智能集成的“车辆+信号”融合控制系统，能实时对标、精准停车。列车搭载了智能化健康管理系统，配置了智能化轨道检测系统，节约人力资源的同时，还减少了维护成本。列车采用的永磁同步牵引系统，较以往地铁列车可节能30%。应用的“车辆—电网”双向变流技术，进一步实现制动能量的回收再利用。

据中车株机公司总经理傅成骏称，列车以“中国标准”为主导，在实现核心技术、关键部件全部自主研发的同时，依托全新地铁车辆平台，实现了“自助餐式”的功能配置组合。

(责编：罗知之、陈键)

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