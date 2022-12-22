原标题：新发现155个基因表明人类仍在不断进化

科技日报北京12月21日电 （实习记者张佳欣）从近700万年前的黑猩猩祖先进化而来的现代人类仍在继续进化。据20日发表在《细胞报告》杂志上的新研究介绍，科学家已经在人类谱系中发现了155个新基因，这些基因是从人类DNA的微小片段自发产生的。这些新基因中的一些可追溯到哺乳动物的远古起源，其中一些“微基因”被预测与人类特有的疾病有关。

利用之前发表的功能相关新基因的数据集，研究人员创建了一棵祖先树，将人类与其他脊椎动物物种进行比较。他们跟踪了这些基因在整个进化过程中的关系，发现了155个来自独特DNA区域的基因。新基因可从基因组中已经存在的复制事件中产生，然而，此次发现的这些新基因是从零开始的。

在这155个新基因中，有44个与细胞培养物的生长缺陷有关，证明这些基因在维持健康的生命系统中的重要性。由于这些基因是人类特有的，因此很难进行直接测试。研究人员必须寻找另一种方法来探索这些新基因可能对人体产生的影响。他们检查了DNA中发现的模式，这些模式可提示这些基因是否在特定疾病中发挥作用。

在这155个新基因中，有3个具有与疾病相关的DNA标记，这些标记指向与肌肉营养不良、视网膜色素变性和阿拉善综合征等疾病的联系。除了疾病，研究人员还发现了一种与人类心脏组织相关的新基因。这个基因在从大猩猩分裂出来后立即出现在人类和黑猩猩身上，它显示了一个基因进化到成为身体必需物的速度有多快。

(责编：罗知之、陈键)

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