原标题：【能源保供 央企行动】国家能源集团神东煤炭：争分夺秒保障能源安全稳定供应

面对国内近期低温寒潮天气，国家能源集团高度重视，全面做好能源保供工作，为经济社会健康平稳运行贡献力量。国家能源集团下属全国首个2亿吨级煤炭生产基地——神东煤炭统筹安排部署煤炭生产、洗选、外运工作，所属13座矿井、11座选煤厂开足马力生产，同时加大21个装车站点保障力度，坚决杜绝冻车。

“马力全开”保能源供应

到达大柳塔煤矿52507工作面时，正值早班检修时间。综采五队队长邬拴正在井下跟班，询问区队管理人员作业情况，他神情专注，不时喊出生产作业指令。连日来，他每天在井下的工作时间超过10个小时。

“我们要牢牢控制检修时间，保证充足的生产时间。”随着队长邬拴一声令下，综采五队全面奏响了检修“集结号”，按照预先部署的检修项目和计划，控制检修时间，保证生产时间。

不久前，该队采煤机左调高油缸升降出现故障。邬拴带头研究、预判检修中可能出现的问题，并以小时为单位，详细安排各班组的检修人员、生产设备和安全措施，确保各项准备工作到位。

“拆卸油缸需要使用起吊用具，提前做好顶、帮支护。”班长梁新强带着煤机检修工班岗和赵强来到采煤机滚筒旁边。“起吊装置要稳、人员站位要准确、手拉葫芦与油缸连接必须可靠，使用马蹄环要锁紧马蹄环连接螺栓。”拆卸前班岗在作业现场口述标准作业流程。

“料车行驶时，作业人员与车辆保持5米以上距离拉导链。”为保证检修进度，邬拴在安全管理上再“加码”。

为不耽误生产，保障检修质量，综采五队安排专人跟班，查看现场作业环境的不安全因素，把控每一个环节，对作业流程和检修环节进行“双管控”，实现“零返修”。

检修中，员工们遇到了销轴衬套与销轴配套太紧，难拆卸的问题，技术员吉正红动手，通过顶丝和游锤配合作业，顺利取出销轴和衬套，极大地缩短了检修时间。“油缸底座端销轴、衬套一定要安装到位，紧固牢靠。”安装现场，邬拴一刻也不敢松懈，“保供压力大、生产任务重、设备数量多、检修任务重，容不得一点差错！”

为了不影响中班生产，综采五队的每个员工精打细算每一道检修工序所需时间，用他们的话说就是：“能多省一分钟是一分钟。”

伴随轰隆的声响，采煤机试运转成功，综采五队更换调高油缸的检修任务顺利完成。“保供关键期，一定要做好设备检修，确保工作面马力全开。”看着转起来的煤机，邬拴坚定地说。

大柳塔煤矿52507工作面是3个月前安装的工作面，负责开采的综采五队积极响应上级号召，按照矿井的整体部署，合理组织队内安全生产工作，优化检修模式，加强设备的检修质量，提高生产组织效率，保证煤炭稳定供应。

虽然生产压力大，但该队从未发生过一次因设备故障而影响生产的情况。在该队员工眼里，检查好每道焊缝、每颗螺丝，保证每次的检修质量，都是为保障煤炭生产和供应出力。

该队党支部副书记、副队长李晓伟说：“每年冬季保供稳供的压力都很大，这几个月，队里不少员工放弃休班，合理调配三班人员作业，就是为了保证现场工作按时完成。”

活鸡兔井是大柳塔煤矿能源保供的重要组成部分。根据生产接续安排，活鸡兔井严格制定月度生产计划，合理分解任务，均衡组织生产。

作为神东的主力矿井，大柳塔煤矿充分利用“一矿两井”资源配置优势，采用两井“相互补量、轮流检修”模式，统筹安排安全生产和能源保供工作，积极发挥各生产区队的优势，确保各项工作都抓紧抓实抓细，为煤炭稳定供应聚力前行。

神东煤炭把落实煤炭保供作为重中之重，按照国家能源集团一体化运营煤炭保供决策部署，加强对需求形势分析研判，在严格执行国家政策的前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能。科学制定生产计划，超前谋划采掘接续，优化矿井煤层开采顺序，确保产量均衡稳定。紧盯安全生产关键要素，梳理影响产量、外运因素，精准组织28个工作面饱和生产，加大21个装车站点监管力度，确保“零冻车、零影响”，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供，充分发挥煤炭核心区能源保供中流砥柱作用。

“雪中送炭”解燃“煤”之急

走进神东煤炭洗选中心大柳塔选煤厂大井车间，总能看到刘洋忙碌的身影。刘洋是一名岗位工，负责巡查大井车间浅槽分选系统，他说：“在选煤厂工作必须要保证效率，如果保证不了效率，就会拖能源保供的后腿。”

接到保供任务以来，大柳塔选煤厂及时制定保供措施，调整工作节奏，巡查频次由原来的一小时一次改为半小时一次。刘洋更是频繁地穿梭在轰鸣的大型设备旁以及繁忙的皮带运输线上，他不仅需要实时判断设备运行状态，还要充分考虑其他因素，及时调整设备参数。辛勤付出的背后，刘洋的目标只有一个，“减少下一个环节的设备故障率，把煤顺顺利利地洗出来。”

“哔哔哔……”对讲机里不时传来声响，是员工操作设备启车的声音。在大柳塔选煤厂调度室，工作人员通过集中控制系统，操作着设备的启停和停送电，记录装车外运的煤种、车型和节数等信息。

“选煤的关键是‘选’，选粒度、选密度。粒度就是把煤分成不同大小的过程，密度是把煤和矸石进行分离的过程，像淘米一样，质量轻的，是浮在上面的；质量重的，像石头、煤矸石当废弃物给排掉。”面对煤炭日常洗选加工任务，大柳塔选煤厂调度室副主任康学刚说，“调度室是整个选煤厂的指挥中枢，指挥我们生产车间系统的启停，其实就是生产和检修的匹配性，产量和质量的平衡。”

要保证煤炭有序供应，装车是重要的一环，也是煤炭外运的起点。一个操作台、一部对讲机、一套集中控制系统成为贺超日常工作的亲密“伙伴”。看似简单的操作，却需要装车岗位工有极强的责任心。

贺超讲道：“在装车作业过程中，我们严格执行铁路安全运输标准，按照标准吨位装车。在装车过程中，不留坑、不起包，保证装车质量。”只需要一个按钮就能实现煤炭定量装车，一分钟就能装满一节火车，实现煤炭装车外运，做好迎峰度冬能源保供。

“强化设备的日常点检与润滑、检查与预防性检修，通过与相关单位及时有效的沟通，确保车不等煤、煤不等车，实现了一体化高效运行。特别是在精准装车方面，做到煤车匹配，精准协调，提高装车效率，并提前做好防冻液储备，实现防冻期零冻车、零影响、无堵港、无断供。”洗选中心大柳塔选煤厂副厂长师亚文说。

作为煤炭洗选加工和装车外运专业化单位，洗选中心上下一心，直面困难与挑战，科学组织、统筹安排，以争创“效益一流”为着力点，遵循“均衡高效”的生产组织原则，突出“八个精准”，从调度、生产、装车、跟班、提质、对接、提效、组织等方面全方位落实保供措施，全过程跟踪一体化运营管控调节，动态调整洗选生产策略，结合矿井原煤煤质状况、选煤厂洗选工艺及市场需求，不断优化生产工艺和技术参数，合理调整产品结构，提高生产效率和产品回收率。加强与神东总调度室、矿井、铁路、销售集团的信息沟通协调，做好生产与检修、产量与接续、装车与运力动态均衡，进一步提高一体化运营效率。

随着天气越来越冷。洗选中心为保障煤炭运输，为运煤专列穿上“防冻衣”，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。

为防止冻车事故发生，神东煤炭提前部署，成立了防冻车管理机构，从源头上抓起，严格控制原煤水分，强化洗选装车、降低商品煤水分，及时反馈信息、推进信息共享联动，强化过程管控、层层落实责任，密切关注天气，做好防冻车应急处置，确保低温“零冻车、零影响”，全力保障冬季运输安全高效。

“每隔10分钟就有一列装满煤的火车从神东发出，销往全国15个省区、4个直辖市。”自迎峰度冬能源保供工作启动以来，洗选中心平均生产效率达98.94%，日均装车103列，新创装车外运纪录2项。为有效缓解燃“煤”之急，国家能源集团神东煤炭倾其所能“雪中送炭”，坚持外运煤炭洗选提质增效，分质分级阶梯利用煤炭资源，确保了煤炭安全稳定供应。

(责编：曹淼、李源)

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