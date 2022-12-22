人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）记者从中国能建获悉，12月21日，中国能建在辽宁朝阳市、甘肃酒泉市的5个重点项目集中开工，涵盖压缩空气储能、风光氢储一体化以及源网荷储一体化等领域，总装机容量达2555兆瓦，总投资超200亿元。

据介绍，此次集中开工的项目分别为辽宁朝阳、甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程，甘肃酒泉经开区20万千瓦源网荷储一体化项目，辽宁建平源网荷储一体化与膨润土资源综合利用项目，甘肃酒泉风光氢储及氢能综合利用一体化示范工程。

其中，辽宁朝阳、甘肃酒泉两个300兆瓦压缩空气储能电站示范项目采用了中国能建压缩空气储能电站系统解决方案，是全球首台（套）300兆瓦人工硐室压缩空气储能项目，破解了压缩空气储能受地理条件制约的难题，在技术路线、解决方案和产业生态均处于领先地位。

中国能建党委书记、董事长宋海良表示，辽宁、甘肃两省是中国能建的重要战略合作伙伴，朝阳、酒泉两市更是中国能建深化合作的核心市场。中国能建将以本次项目集中开工为契机，聚焦全电力、全城市、全交通、全生态、全水、全数字“六全”领域，发挥全产业链一体化优势，加快项目建设，加强技术攻关，打打造科技引领新高地，拓宽产业布局，促进地方经济社会高质量发展。

业内人士认为，辽宁、甘肃两地一批重点项目落地，将有利于地方上下游产业链的延伸发展，促进地方区域经济发展，推动新型储能技术高端发展，风光氢储及氢能综合利用一体化和膨润土资源综合利用技术进步，优化两地能源结构。

(责编：王仁宏、高雷)

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