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民营经济发展 信心足 舞台大

2022年12月22日12:39 | 来源：央视财经
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　　（央视财经《央视财经评论》）中央经济工作会议强调：要切实落实“两个毫不动摇”、针对社会上的不正确议论“必须亮明态度，毫不含糊”、从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。会议的具体要求，有哪些新内涵备受关注？

　　民营经济贡献50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量，民营经济已成为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军。随着相关支持政策和举措不断深化、持续赋能，还将激发民营经济哪些新活力？

　　近年来，各地持续优化营商环境，10年间，我国民营企业数量翻了两番，在企业总量中的占比持续提高，未来营商环境优化如何更精准有效，助力民营企业持续迈向高质量发展？敬请收看本期《央视财经评论》。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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