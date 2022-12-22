原标题：云端聚能数智未来|联通云生态大会召开

12月20日，2022中国联通合作伙伴大会在线上开幕。作为大会主要论坛之一，以“云端聚能数智未来”为主题的联通云生态大会于当天下午召开。

中国联通副总经理梁宝俊在致辞中指出，联通云作为中国联通云计算战略业务品牌，树立了“安全数智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云网一体、专属定制、经济实用、多云协同”的特色优势，在技术创新、产业赋能、生态共建方面持续迭代出新，并在2022合作伙伴大会上全新升级联通云7版本，为数字经济发展输出新动能。

联通数字科技有限公司总裁李广聚发表《云集数智新基座，澎湃产业新动能》主题演讲，分享了联通数科助力数字社会发展的实践。李广聚指出，联通数科作为中国联通在政企创新领域的能力单元，全面整合云、大、物、智、链、安基础能力，构建“1＋5＋N”全新架构的数字经济新平台，发布了“一朵云、三平台”，以综合数字化产品和智慧运营体系，为政企客户数字化转型赋能。联通数科基于云网融合优势安全护航政府、企业、医疗数字化发展打造了很多标杆案例。

全新联通云7版本，更领先、更安全、更融合

会上，联通数字科技有限公司高级副总裁、云计算事业部总经理陈海锋详细介绍了全新升级的联通云7版本。他指出，全新升级的联通云7版本基于自主创新，实现四大技术能力的突破。一是双引擎架构再升级。采用新一代计算架构，实现多样性算力供给；自研CULinux融入，助力核心能力提升；算网融合服务升级云边端深度协同。二是性能指标新突破。拥有海量集群的云原生计算；实现高性价比存储，存储性能达到业界主流水平；覆盖高性能网络，网络在负载均衡形成特色。三是安全可靠。拥有云网边端一体化防护体系；实现全栈产品100%自研；搭载“墨攻”安全运营服务平台，供一站式网络安全、系统安全、数据安全、应用安全等服务。四是行业能力再扩容。融合了专业PaaS平台，赋能千行百业的数字化转型并基于七大场景云形成细分专业解决方案；承载资治政务大数据平台和格物DMP平台，夯实政府数据治理基础，深耕智能设备管理服务。

行业公有云共建计划正式发布

会上举行了“聚产业势能·创行业先锋”行业公有云共建计划发布仪式,发布了智联钢铁云、装备制造云、医疗健康云、文化旅游云、可信安全云、能源行业云、绿色节能云七大行业公有云。

行业公有云的共创计划，将联合行业PaaS及SaaS产品研发，融合构建专业行业化PaaS平台，汇聚行业SaaS应用云市场，为行业客户的数字化转型提供最先进、最便捷、最安全的云计算服务。

中国联通将始终坚持创新开放理念，愿携手各头部企业、科研院校开展联合核心技术公关、共研基础能力，携手打造云计算国家队，澎湃千行百业数字化转型的算力引擎，助力经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经