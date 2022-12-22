原标题：预制菜：乘轻厨之风而来，每一餐都值得期待

预制菜是城市化和食品工业化发展的必然产物。回顾历史，包括食品工业和冷链物流在内，每一次底层生态要素的改变都推动着人类的餐食制作和就餐方式发生变化。随着城市化加剧和社会结构变迁，消费者需要在家吃饭的更优解决方案，兼顾效率、口感、安全和营养多方面需求，预制菜将成为厨房的工序简化和效率升级的发展方向。

多因素共振下 国内预制菜行业发展态势迅猛

根据中国食品工业协会标准，预制菜指以一种或多种食品原辅料，配以或不配以调味料等辅料(含食品添加剂)，经预选、调制、成型、包装、速冻等工艺加工而成，并在冷链条件下进行贮存、运输及销售的菜肴，是介于自行烹饪和外卖之间、食品和餐饮之间的一种正餐级的解决方案。

在居民生活水平提高、烹饪便捷性需求提升、餐饮连锁化趋势下食材标准化进程加速等多因素共振下国内预制菜行业发展态势迅猛，越来越多的品牌意识到速冻预制菜行业的大机遇，并积极布局细分赛道。

从萌芽到B、C端需求挖掘，行业潜力无限。据德勤报告显示，2021年中国预制菜市场规模约为5,500亿元，未来5年CAGR有望达13%，即热、即烹、即配的市场份额分别为2%、47%和51%；尽管当前即热赛道的市场份额最大，但即配与即烹赛道具备较大增长潜力，21至26年两大赛道CAGR分别达到20%和14%，远高于即热赛道。

天眼查数据显示，截至目前，预制菜相关企业6.4万余家，其中，2022年1月-11月新增注册企业1,690余家，1-11月新增企业注册增速达42.7%；

从地域分布来看，山东、河南以及河北，三地相关企业数量位居前列，分别拥有7,900余家、5,800余家以及5,100余家；

从成立时间来看，成立于5年内的企业占比47.3%，成立于10年以上的占比19.6%。

供需两旺 预制菜未来可期

餐饮连锁化趋势明显，降本增效需求迫切。据欧睿国际预测，2024年我国餐饮连锁化率有望达到20%。连锁餐饮出于统一出品品质、保证出餐速度、改善成本结构等目的，拉动对预制菜品的需求。中小餐饮企业成本不断攀升，预制菜可降低餐饮门店的租金及人工成本，优化成本结构，增强盈利能力。

天眼查数据显示，预制菜相关专利申请近3年处于高速增长态势。截止到2022年12月，预制菜相关专利申请已有55项，同比上升266.67%。其中，专利申请主要涉及加工、包装工艺，诸如：“一种经超声腌制预处理的萝卜炖牛腩预制菜及其加工工艺”，“一种罐装甲鱼预制菜的制备方法及设备”等菜肴制作工艺的专利。

而家庭小型化、社会分工精细化及疫情催化推升C端消费需求崛起。预制菜在C端主要解决越来越“懒馋宅急忙”的人们“时间贵、口味刁、厨艺差”的问题，消费决策的核心考量因素为口味、性价比和便利性，核心价值在于省时、省事、好吃。

相对于大家庭来说，小型家庭的“劳动成本”相对较高，一日三餐简单、便捷化的需求上升推动速冻食品迎来消费新热潮。

短期看，疫情加速了消费者教育，家庭消费需求快速增长。疫情加速了预制菜的消费者认知与接受度。尤其是2022年春节期间，在提倡就地过年叠加年夜饭场景下，预制菜迎来高增长，成为饮食界的“新晋顶流”。疫情深刻地改变了经济活动和人们的生活、工作方式，会给行业、消费者带来长期的影响。疫情期间人们的“宅生活”培养和强化了“宅经济”的消费习惯与方式。在后疫情时代，“宅经济”红利还将得到的延续。

同时，供应链端的技术与产品升级也推动了预制菜的发展。冷链物流的发展和完善，为预制菜延长保质期，扩大配送范围提供了基础条件。

天眼查数据显示，截至目前，冷链相关企业21.7万余家，其中，2022年1月-11月新增注册企业4.4万余家；从地域分布来看，山东、广东以及江苏，三地相关企业数量位居前列，分别拥有3.8万余家、1.7万余家以及1.3万余家；从成立时间来看，成立于5年内的企业占比48%，成立于10年以上的占比9.9%。

市场日趋规范 把握用户需求是制胜之道

据不完全统计，2022年以来，各地政府部门、产业组和企业发布了30余部预制菜相关标准，涉及原料、加工、配送、包装、专业术语等多个方面，弥补了多项行业规范的空白。

重点把握一、二线城市用户是取胜之道，奋斗于一、二线城市的打工人生活节奏快，压力大，上下班通勤时间较长，预制菜的出现，让做菜变得简单，便利。据调研数据显示，一、二线城市居民中，预制菜消费者女性居多，占了58%，男性41%。从区域来看，华东区域客户存量更大。从年龄来看，对于预制菜的接触最多的是中青年。预制菜市场未来比拼的就是产品是否能够抓住用户的心智、味蕾，做出符合消费者需求与价值的产品。

拓品类 保质量，预制菜从田间地头直接到城市居民餐桌

预制菜高频消费者不难发现，各大预制菜企业推出的菜品当中以黑椒牛排、宫保鸡丁等牛肉类、家禽类和猪肉类菜品等为主，河鲜、海鲜较难觅踪影。随着加工技术、冷冻技术、保鲜技术等先进技术的发展，预制菜品类将更加丰富，实现鲜活农产品从田间地头直接到城市居民餐桌，为城乡居民提供生活便利。

天眼查研究院认为，预制菜行业火热发展需要理性的思考。行业的有序发展离不开规范的行业标准，离不开深刻把握用户需求的良心企业，更离不开广大消费者的鼎力支持。只有拥有好口碑、有好产品，才能抓住用户的心，企业经营才能更为长久，整个行业才能健康发展。

(责编：曹淼、李源)

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